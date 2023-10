O Real Madrid anunciou, na manhã desta terça-feira, a renovação do vínculo do atacante brasileiro Vinícius Jr. O novo contrato do jogador vai até o fim do primeiro semestre de 2027, com direito a uma ampliação salarial e uma multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros, o equivalente a mais de R$ 5 bilhões.