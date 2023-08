A lesão foi sofrida no início do segundo tempo. Aos três minutos, o brasileiro, na tentativa de recuperar a posse de bola, chegou em uma dividida com o adversário e, ao 'freiar', machucou o joelho. O jogador foi atendido pela equipe médica enquanto chorava e seguiu direto para o vestiário.



+ Neymar aceita proposta para jogar no Al-Hilal, diz jornal