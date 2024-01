Atual campeã do Australian Open, a bielorrussa Aryna Sabalenka alcançou, nesta terça-feira (23), a semifinal do primeiro Grand Slam do ano, evento jogado no piso duro de Melbourne, na Austrália. A número dois do mundo passou pela tcheca Barbora Krejcikova, nona cabeça de chave, com fáceis parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h11min de duração. O confronto foi disputado na quadra Rod Laver Arena, a principal de Melbourne Park.