A vantagem do confronto é do Boro, que venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Hayden Hackney e grande atuação do goleiro Tom Glover, que segurou as pontas no Riverside Stadium. Agora, para se classificar, o Chelsea precisa vencer por dois gols de diferença. Se os Blues devolverem a vantagem de um gol, a vaga será decidida em prorrogação e pênaltis, caso a igualdade no agregado permaneça.