Jules Koundé, lateral-direito do Barcelona, está perto de acertar a renovação de contrato com o clube. Segundo o jornal espanhol "As", o novo vínculo do defensor deve ter duração de três anos, e somando-se aos dois restantes, esticará até o final do primeiro semestre de 2027.

O acordo entre as partes, porém, deve despertar felicidade em outra equipe do futebol espanhol: o Sevilla. Os andaluzes, no ato da venda, em 2022, impuseram uma cláusula que obrigava os catalães a pagar 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões na cotação atual) se o atleta atuasse por 60% das partidas oficiais na temporada até o final do primeiro contrato, em junho de 2027.

Com a extensão de contrato, é improvável que Koundé seja negociado nos próximos dois anos, a menos que haja uma grande mudança em seu desempenho ou grave lesão. Em suma, o Sevilla deve embolsar mais de R$ 32 milhões no período de dois anos, além dos mais de R$ 300 milhões pagos pelo Barça no ato da compra.

Comprado após se destacar com a camisa do clube de Nervión, o francês chegou para resolver problemas na zaga, e em sua primeira temporada na Catalunha, ajudou o time comandado por Xavi Hernández a conquistar La Liga. Na jornada seguinte, seu desempenho caiu, junto a boa parte dos demais companheiros, o que levou à queda do treinador.

Com a chegada de Hansi Flick, Koundé foi colocado na lateral-direita e se encontrou. Além do poder defensivo, o defensor contribuiu com quatro gols e oito assistências, fazendo parte crucial dos títulos de La Liga, Supercopa da Espanha, além de anotar o gol do título da Copa do Rei sobre o rival Real Madrid.

🔢 Números de Jules Koundé pelo Barcelona

⚽ 141 jogos

⌛ 11.978 minutos em campo

🥅 7 gols

📤 18 assistências

🏆 Títulos: La Liga 2022/23 e 2024/25; Copa do Rei 2024/25; Supercopa da Espanha 2024/25

