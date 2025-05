Com futuro indefinido, Cristiano Ronaldo tem seu contrato encerrado com o Al-Nassr no dia 30 de junho, e as conversas por renovação não estão avançando no momento. O destino do português, que teve seu nome ligado ao Brasil pela imprensa espanhola, pode ser uma troca dentro da Arábia Saudita. De acordo com fontes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (FIP), à agência AFP, estão sendo conduzidas negociações para convencer Cristiano Ronaldo a permanecer na liga saudita.

Após jogar seu último jogo da temporada e, possivelmente, o último pelo Al-Nassr nesta segunda-feira (26), Cristiano Ronaldo pode estar a caminho do Al-Hilal ou do Al-Ahli. Segundo o veículo saudita Arriyadiyah, o fato do Al-Hilal disputar o Mundial de Clubes que começa em junho pode ser um atrativo para o português de 40 anos, que não pretende seguir no Al-Nassr. O clube não disputa a próxima edição da Champions Asiática.

Contudo, o clube atual de Cristiano Ronaldo ainda não desistiu de um acordo de renovação contratual com o português. Segundo Fernando Hierro, diretor do Al-Nassr e lenda do futebol espanhol, o clube ainda não jogou a toalha.

— Cris está agora com sua seleção, com alguns dias de descanso, tem contrato até 30 de junho, e seguiremos trabalhando para que todas as partes, tomara, cheguem a um acordo. Sem dúvida, está sendo feito um esforço para que ele continue. A força com que todo o país está se mobilizando para que ele fique também será muito importante para ele — afirmou Hierro.

Cristiano Ronaldo pode enfrentar o Real Madrid no Mundial. (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Caso decida se transferir para o Al-Hilal, Cristiano Ronaldo enfrentará o Real Madrid, seu ex-clube, na estreia do Mundial de Clubes, marcada para o dia 18 de junho, às 16h (de Brasilia). Seria o reencontro do maior ídolo da história dos Merengues com o clube.

Possível adversário do Real Madrid, Cristiano Ronaldo fez post enigmático sobre futuro

Nesta segunda-feira (26), o Al-Nassr perdeu para o Al-Fateh por 3 a 2 de virada e perdeu a chance de se classificar para a próxima edição da Champions da Ásia. Em suas redes sociais, Cristiano Ronaldo falou em tom de despedida após a que deve ter sido sua última partida pelo clube saudita. O português é especulado no Brasil para a disputa do Mundial de Clubes que começa em junho.

O jogador deu a entender que foi sua última partida pelo clube árabe. O contrato do português se encerra no fim de junho e as partes não chegaram a um acordo para renovação. Com a possível saída para o Al-Hilal, Cristiano Ronaldo pode reencontrar o Real Madrid.

