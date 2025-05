Nesta segunda-feira (26), um incidente tomou conta dos noticiários na Europa. Um homem avançou com um veículo contra uma multidão de torcedores que celebravam o título do Liverpool, pela Premier League. Jürgen Klopp, lendário treinador dos Reds, se pronunciou e disse que as suas orações estão com os feridos do acontecimento.

O incidente ocorreu por volta das 18h (horário local), no centro da cidade. Milhares de torcedores lotavam a rua, quando de repente, cenas dramáticas e angustiantes tomaram o clima de festa e celebração.

O carro, descrito por testemunhas como "apitando" enquanto abria caminho pela multidão, acabou parando no local. Um "britânico branco de 53 anos, da região de Liverpool", foi rapidamente detido pela polícia, que afirmou que o incidente não estava sendo tratado como terrorismo.

Jürgen Klopp treinou o Liverpool por quase 10 anos (Foto: Paul Ellis/AFP)

Uma equipe de ambulância confirmou posteriormente que 27 pacientes foram levados ao hospital, incluindo quatro crianças. 20 pessoas foram atendidas no local com ferimentos leves, mas não precisaram de atendimento hospitalar. Duas pessoas, incluindo uma criança, sofreram ferimentos graves, enquanto quatro pessoas presas sob o carro foram resgatadas pelos bombeiros.

Jürgen Klopp estava presente no desfile e havia compartilhado imagens nas redes sociais das cenas de alegria no início do dia. Mas, após a notícia da colisão, os pensamentos rapidamente se voltaram para os afetados. Em suas redes sociais, o ex-treinador do Liverpool compartilhou a mensagem: "Minha família e eu estamos chocados e devastados. Nossos pensamentos e orações estão com todos os feridos e afetados."

Saiba o que aconteceu em Liverpool

De acordo com a Polícia de Merseyside, um britânico de 53 anos, residente da região, foi detido no local após colidir com “vários pedestres”. O carro foi imediatamente imobilizado, e o suspeito preso. O Serviço de Ambulâncias do Noroeste prestou socorro às vítimas, algumas das quais foram retiradas em macas com ferimentos aparentes, enquanto outras receberam atendimento no local.

A motivação do ataque ainda é desconhecida. Segundo a polícia, investigações estão em curso, com apoio da unidade de Policiamento Antiterrorismo do Noroeste. Em nota oficial, a corporação pediu que o público evite especulações e compartilhe apenas informações verificadas, encaminhando qualquer evidência diretamente aos canais oficiais.

O Liverpool FC se manifestou dizendo estar em contato com as autoridades e oferecendo apoio às vítimas. O clube soltou uma nota oficial em suas redes sociais, demostrando apoio às vítimas do acidente.

