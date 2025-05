Real Madrid concretiza troca de ídolos; entenda

Não é apenas o time principal do Real Madrid que está fazendo mudanças para a próxima temporada. Isso porque o Castilla, principal time de base da equipe espanhola, fez uma troca de ídolos no comando técnico. A partir de 2025/26, o ex-lateral Arbeloa assume o lugar deixado pelo ex-atacante Raúl González.

A confirmação foi feita pelo próprio Real Madrid. Em nota publicada nesta quarta-feira (28), o clube oficializou a promoção de Arbeloa, que vem trabalhando como treinador de categorias de base inferiores do clube desde 2020. De lá pra cá, não pulou etapas e comandou o sub-14 (2020/21), sub-16 (2021/22) e sub-19 entre 2022 e 2025.

— O Real Madrid CF anuncia que Álvaro Arbeloa será o treinador do Castilla a partir da temporada 2025/2026. Arbeloa é uma lenda do Real Madrid e do futebol espanhol, além de um dos jogadores jovens mais emblemáticos do nosso clube — disse a nota.

Arbeloa sabe muito bem como lidar com a base do Real Madrid. Além de já ter comandado outras categorias, o ex-jogador é cria do clube, o qual chegou em 2001 ainda como juvenil. Ele integrou o elenco do Castilla em 2005, conseguindo a promoção para a segunda divisão. Como profissional, atuou pelos Blancos entre 2009 e 2016.

Javier Soriano / AFP

Números de Arbeloa pelo Real Madrid

👕 238 jogos

⚽ 6 gols

🎯 15 assistências

🏆 9 títulos (2x Champions League, Mundial de Clubes, 2x Copa da Espanha, 2x Supercopa da Espanha, La Liga e Supercopa da Uefa)

