Ex-Santos e Cruzeiro pode estar a caminho de La Liga; veja

O Real Oviedo, clube recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Espanhol, está interessado na contratação do goleiro Rafael Cabral, ex-Santos e Cruzeiro, atualmente destaque do Real Salt Lake, da Major League Soccer. A informação é do "ge", que trata a negociação como díficil diante da peformance do arqueiro brasileiro nos Estados Unidos.

Aos 35 anos, Rafael Cabral chegou ao Real Salt Lake em janeiro e possui contrato até 31 de dezembro de 2026. Além disso, o goleiro se tornou figura essencial do time norte-americano, que ocupa a 11ª posição da Conferência Oeste da MLS após 21 rodadas disputadas. Se o clube está a quatro pontos da zona de playoffs, muito se deve ao bom desempenho de Rafael, que se tornou capitão da equipe, atuou em todas as partidas da liga e reúne números interessantes:

21 jogos disputados; 5 partidas sem sofrer gols; 2 pênaltis defendidos (5 cobrados); 5,30 gols evitados (Estatística baseada na proporção entre gols sofridos e número esperado de gols (xGOT); 3 defesas em média por jogo.

Estatísticas retiradas do Sofascore.

Rafael Cabral em ação pelo Real Salt Lake (Foto: KYLE RIVAS / Getty Images via AFP)

Carreira de Rafael Cabral no futebol

Rafael Cabral é cria do Santos, clube pelo qual se destacou na conquista da Copa do Brasil de 2010 e, posteriormente, da Libertadores de 2011. Rafael seguiu seu caminho pela Europa, com passagens por Napoli e Sampdoria, da Itália, Reading, da Inglaterra, até retornar ao Brasil, quando jogou por Cruzeiro e Grêmio. Ao todo, o goleiro tem 493 jogos na carreira até então.

