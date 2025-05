Real Betis recebe notícia negativa antes de final da Conference League

Chegando na reta final da temporada, o Real Betis confirmou um desfalque de peso para os últimos jogos de La Liga e a final da Conference League. Trata-se de Hector Bellerín, que sofreu uma lesão de grau moderado no tendão da coxa direita no jogo contra a Fiorentina, nesta quinta-feira (8), pela semifinal da Conference. O próprio treinador do Betis, Manuel Pellegrini, confirmou a ausência do ex-jogador do Arsenal para o restante da temporada.

Esta é uma temporada para Bellerín esquecer, uma vez que ele já perdeu boa parte dela por conta de lesões. O lateral havia acabado de voltar a ter minutos nas últimas partidas e seu técnico ganhava mais força pelo lado direito. Mesmo com a lesão do espanhol, Pellegrini tem opções para a posição, como Aitor Ruibal e Youssouf Sabaly, que estão disponíveis para a partida contra o Osasuna, válida pela 35ª rodada de La Liga.

Bellerín não estará disponível para a final da Conference League (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

O Real Betis ocupa a sexta colocação na competição e ainda busca uma vaga direta para a próxima Champions League via classificação do Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo entre Real Betis e Fiorentina, que lesionou Bellerín

Com brilho de Antony, o Betis garantiu o empate em 2 a 2 com a Fiorentina, pelo jogo de volta da semifinal da Conference League, nesta quinta-feira (8). O brasileiro abriu o placar para a equipe espanhola, enquanto Gosens virou o duelo na etapa inicial. Na prorrogação, Ezzalzouli igualou o marcador com assistência do brasileiro.

Com o empate, o Real Betis garantiu vaga na final da Conference League, uma vez que havia vencido a Viola no jogo de ida por 2 a 1. No dia 28 de maio, a equipe de Manuel Pellegrini encara o Chelsea em busca do título continental.