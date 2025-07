Na manhã desta terça-feira (15), o Porto anunciou que fará um amistoso com o Atlético de Madrid. Além de servir como um jogo pela pré-temporada, a partida representará uma homenagem ao atacante Diogo Jota. O português, que faleceu em um acidente de carro no dia 3 de julho, foi jogador das duas equipes.

O anúncio do confronto foi feito pelo clube português em seu site oficial. A partida vai acontecer no dia 3 de agosto, no Estádio do Dragão, em Portugal, às 15h (de Brasília). Confira o comunicado do clube português:

— O convidado de honra é o Atlético de Madrid, reputado emblema do futebol espanhol (e europeu) por onde passaram nomes tão queridos dos portistas como Paulo Futre, Emerson, Costinha, Maniche, Falcão, Diego, Cristian Rodríguez, Jackson Martínez, Óliver Torres, Herrera ou Felipe.

Diogo Jota também representou os dois clubes e será alvo de uma sentida homenagem por todos os presentes no jogo de apresentação do FC Porto, que está incluído no Lugar Anual para a nova época — disse o comunicado

Trajetória de Diogo Jota em Porto e Atlético de Madrid

Diogo Jota começou sua carreira no Gondomar, de Portugal. Durante sua formação, se destacou como um jovem promissor, já identificado por sua inteligência tática e movimentação diferenciada em campo. A consolidação no futebol veio após sua chegada ao Paços de Ferreira em 2014, onde passou a atuar com regularidade no elenco principal.

Diogo Jota na apresentação pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução / X)

O desempenho de Jota no Paços de Ferreira chamou a atenção internacional e resultou em sua transferência para o Atlético de Madrid. No clube espanhol, a experiência adquirida foi essencial para o desenvolvimento de sua maturidade competitiva, mesmo sem grande permanência na equipe principal. Diogo Jota não chegou a jogar pelo time espanhol, mas sua contratação abriu de vez as portas para ele nos gigantes europeus.

André Silva e Diogo Jota com a camisa do Porto (Foto: Reprodução)

Em seguida, o empréstimo ao Porto permitiu retomar o ritmo competitivo, mostrando novamente sua capacidade de adaptação e evolução. Essas experiências moldaram sua mentalidade e abriram as portas para outras oportunidades significativas, elevando ainda mais seu patamar esportivo. Por lá, Diogo disputou uma temporada e marcou nove gols em 38 jogos.

