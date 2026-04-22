Europeus vão à loucura com atitude de Thiago Almada: 'Desastre'

Se no Brasil e na França Thiago Almada era tratado como um dos melhores jogadores da liga, a vida na Espanha tem sido bem diferente para o meio-campista. Nesta quarta-feira (22), no duelo entre Elche e Atlético de Madrid, torcedores se revoltaram com a atuação do argentino.

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Aos 30 minutos de jogo, quando o duelo estava empatado por 1 a 1, Thiago Almada tentou dar um giro que já faz parte do seu jogo, mas acabou perdeno a bola no campo de defesa. Para evitar o gol, o ex-Botafogo puxou a camisa do adversário dentro da área e acabou expulso. De quebra, o Atlético de Madrid levou o gol de pênalti.

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Nas redes sociais, mais um péssimo jogo de Almada agitou os torcedores do Atlético de Madrid. Veja o lance e os comentários abaixo:

Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

Veja comentários sobre Thiago Almada

Tradução sobre Thiago Almada: Acha que já viu de tudo no futebol? Este cartão vermelho do Atlético de Madrid diz o contrário.

Tradução sobre o meia argentino: Este é um dos Cartões Vermelhos mais engraçados desta temporada

Almada perde a bola na própria área de pênalti e decide fazer isso. Onde estavam esses caras quando o Atlético jogou contra o Barça??

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Tradução sobre o meia: Almada não é que não seja jogador para o Atleti. É que não é jogador para a primeira divisão.

Tradução sobre o ex-Botafogo: Thiago Almada custou 25 milhões de euros ao Atlético de Madrid. Sua temporada é um desastre. Se não fosse argentino, nunca teria sido contratado pelo Atlético.

Tradução sobre Thiago Almada: O que Almada acabou de fazer é estar completamente fora do jogo. Em 14 minutos, deu a volta ao jogo ao Elche, que sai da zona de descida. O Atleti só ganhou 1 dos seus últimos 7 jogos (no Camp Nou) e vai a caminho do 1 em 8.

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