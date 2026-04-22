Manchester City vence, rouba a liderança do Arsenal e rebaixa Burnley

Na busca pelo título, o Manchester City cumpriu sua missão em partes e venceu o Burnley por 1 a 0. O duelo aconteceu nesta quarta-feira (22), pela 34ª rodada da Premier League, no Turf Moor. O gol solitário do confronto saiu dos pés de Haaland, que marcou logo no início da partida.

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Apesar da liderança, o Manchester City não saiu contente com o jogo. O time chegou ao primeiro lugar e empatou em pontos e em saldo de gols com o Arsenal. O primeiro critério de desempate na Premier League é o saldo de gols. Com o resultado magro, a equipe igualou os números do rival e está na frente apenas pelos gols marcados. Diante dos próximos duelos, o Burnley era considerado o adversário mais acessível, já que estava praticamente rebaixado. A equipe, no entanto, não deu facilidade aos Citizens e vendeu caro a derrota.

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Por outro lado, o Burnley, apesar do jogo valente que deu trabalho ao time que briga pelo título, viu a derrota vir acompanhada do peso da realidade. Com o resultado, o Burnley foi matematicamente rebaixado para a Championship.

Como foi o jogo entre Burnley x Manchester City?

O Manchester City entrou em campo com a missão de vencer o Burnley, equipe praticamente rebaixada, para assumir a liderança da Premier League. Além dos três pontos, o objetivo da equipe de Pep Guardiola era fazer o máximo de gols possível, já que a vitória empataria em pontos com o Arsenal, e o primeiro critério de desempate são os gols marcados.

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O duelo começou de forma perfeita para os Citizens. Logo nos primeiros cinco minutos, o Manchester City chegou ao gol com o artilheiro da Premier League. O time saiu em velocidade após troca de passes no campo de defesa, e Doku recebeu na ponta. O belga dominou e tocou em profundidade para Haaland, que, com campo livre para correr, saiu em velocidade e tocou por cobertura para vencer o goleiro Dúbravka.

Tudo parecia perfeito para a goleada e para a consolidação da liderança. Entretanto, foi o Burnley quem teve as melhores chances, acumulando oportunidades para empatar, mas parando em suas próprias deficiências. A defesa do City conseguia sair bem, com Khusanov fazendo um bom jogo, mas o Burnley foi perigoso, com Flemming perdendo duas chances claras.

O Manchester City conseguia povoar o campo de ataque e chegar com perigo, mas não chegava ao gol. Isso abria margem para o Burnley sair em contra-ataque, e o time conseguia fazer isso com facilidade. No primeiro tempo, o City saiu com a vitória, mas com um gosto de "quero mais". O Burnley, por outro lado, apesar de uma missão difícil, não se dava por vencido e buscava a vitória.

Cherki em ação pelo Manchester City, no duelo contra o Burnley (Foto: Paul Ellis/AFP)

O segundo tempo voltou com a mesma tensão. O Burnley fazia um jogo que complicava o Manchester City, que só queria vencer e marcar o máximo de gols possíveis. O time era aguerrido e tentava sair para o gol, mas preferia ficar na defensiva e procurar chances de contra-ataque.

Os Citizens jogavam com a ansiedade nas costas. Vencia, mas não conseguia dar o próximo passo na sua missão. Com isso, o nervosismo chegava e assolava os jogadores de Pep Guardiola. A atuação passava longe do melhor possível, mas a equipe tentava garantir a pressão e o domínio das ações no jogo.

O Burnley colocou jogadores ofensivos no duelo, assim como o Manchester City, e o duelo começou a pegar fogo. A equipe da casa fazia um jogo duro e não queria levar uma goleada, enquanto o Manchester City, apesar da liderança, estava nervoso em campo e tentava de toda forma marcar gols e, mais importante, não levar gols.

Ao fim do jogo, o Manchester City saiu suado de campo. Venceu, alcançou a liderança, mas correu riscos, já que não conseguiu chegar ao segundo gol. Desta forma, os Citizens viram o Burnley se animar e levar perigo. A equipe de Guardiola terminou com 65% de posse de bola contra 35% e 28 finalizações contra 9. Apesar disso, foram três grandes chances criadas contra duas do adversário, o que ilustra como o Burnley foi perigoso no duelo.

O que vem por aí?

Com a derrota, o Burnley volta a campo no dia 1º de maio, quando enfrentará o Leeds United, em jogo válido pela Premier League. A partida está prevista para acontecer às 16h (de Brasília). O Manchester City, por outro lado, jogará antes e enfrentará o Southampton pelas semifinais da Copa da Inglaterra. O jogo será no próximo sábado (25), às 13h15 (de Brasília).

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