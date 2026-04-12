O Union Berlin anunciou, neste domingo (12), que a auxiliar Marie-Louise Eta assumirá o comando técnico da equipe principal até o final da atual temporada. A decisão marca a primeira vez, em mais de um século de história, que uma mulher assume o cargo de treinadora principal em um clube da primeira divisão de uma das cinco grandes ligas da Europa (Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França).

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A nomeação ocorre após a demissão de Steffen Baumgart, motivada pela derrota por 3 a 1 para o Heidenheim, atual lanterna da Bundesliga. Eta, de 34 anos, já integrava a comissão técnica fixa do clube desde 2023 e possui a licença Pro da Uefa. Embora já tenha comandado o time à beira do campo de forma interina em janeiro de 2024, esta é a primeira vez que uma profissional é oficializada como técnica principal na elite do futebol alemão.

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Ex-jogadora profissional, a nova comandante do Union Berlin possui um currículo de peso dentro das quatro linhas. Atuando como meio-campista, ela foi campeã da Champions League em 2010 pelo Turbine Potsdam e conquistou três títulos do Campeonato Alemão. Pela seleção alemã, levantou as taças do Mundial Sub-20 e do Europeu Sub-17. Após encerrar a carreira precocemente aos 26 anos devido a lesões, ela iniciou sua formação como técnica nas categorias de base.

Marie-Louise Eta, a nova treinadora do Union Berlin (Foto: Reprodução/X)

Marie-Louise Eta tem a missão de permanecer na divisão

A estreia da nova treinadora acontecerá no próximo final de semana, em um duelo decisivo contra o Wolfsburg. Com 32 pontos e ocupando a 11ª posição na tabela, o Union Berlin está sete pontos acima da zona de repescagem contra o rebaixamento. Faltando apenas cinco jogos para o encerramento do campeonato, a missão é garantir os pontos necessários para evitar a queda para a segunda divisão.

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A diretoria do clube destacou que a escolha não é apenas simbólica, mas baseada no conhecimento que a profissional já tem do elenco e do dia a dia da instituição.

– Estou feliz que o clube me confiou esta tarefa exigente. Uma característica do Union foi e é unir forças nestas situações. E claro que estou convencida que com a equipe vamos conseguir os pontos decisivos – declarou a técnica ao ser anunciada no novo cargo.

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