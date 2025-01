O atacante Marcus Rashford está disposto a deixar o Manchester United ainda nesta janela. De acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo", o jogador está disposto a reduzir seu salário para atuar no Barcelona, um dos interessados em sua contratação.

continua após a publicidade

▶️ Destaques da Copinha entram na mira de Real Madrid e Barcelona, diz jornal

A possibilidade de diminuição nos ganhos mensais para se concretizar a transferência se dá devido ao cenário econômico que enfrenta o Barça. O clube sofreu sanções referentes ao não cumprimento do Fair Play e só conseguiu registrar Dani Olmo e Pau Víctor após uma intervenção do governo espanhol.

Para equilibrar a folha salarial, o time catalão precisa vender jogadores ou então ter reforços que não impactem diretamente nos cofres. Desta forma, Rashford estaria à disposição para reduzir seu salário e defender o Barcelona por empréstimo até junho.

continua após a publicidade

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fora das listas de relacionados por Ruben Amorim para as últimas cinco partidas, o inglês sabe que seu futuro está longe de Old Trafford. Em entrevista ao jornalista Henry Winter, Rashford afirmou estar pronto para um novo desafio e os próximos passos.

continua após a publicidade

- Para mim, pessoalmente, estou pronto para um novo desafio e os próximos passos. Quando eu sair, será ‘sem ressentimentos’. Vocês não terão nenhum comentário negativo meu sobre o Manchester United. Se eu sei que uma situação já está ruim, não vou piorá-la. Já vi como outros jogadores saíram no passado e não quero ser essa pessoa. Quando eu sair, farei uma declaração e será minha, disse Rashford.

Rashford rejeita ofertas da Arábia Saudita

De acordo com "Telegraph" e o "Daily Mail", veículos da Inglaterra, Rashford negou três propostas de clubes árabes com ofertas salariais de até 35 milhões de libras por temporada, o equivalente a R$ 270,9 milhões. O jogador só deseja deixar o Manchester United nesta janela para um clube de liga competitiva.

Salário de Rashford

Um dos principais entraves nas negociações de Rashford com outras equipes é o alto salário. No United, o atacante ganha semanalmente 325 mil libras (R$ 2,4 milhões). Ele tem vínculo com a equipe inglesa até meio de 2028.

Devido ao alto custo, times como Borussia Dortmund, Juventus, Milan e PSG desistiram da contratação do jogador na janela de inverno. No entanto, Rashford estaria disposto a reduzir o salário para defender o Barcelona.