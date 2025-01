São Paulo e Corinthians entraram em campo, neste sábado (25), às 10h (de Brasília), para a grande final da Copinha. Como de costume, a competição trouxe à mesa vários talentos que chamaram a atenção dos olheiros de diversos gigantes europeus. Dentre os nomes, o jornal "AS", da Espanha, destacou três como acima dos demais que encheram os olhos de Real Madrid e Barcelona: Gabriel Mec (Grêmio), Ryan Francisco (São Paulo) e Erik Belé (Palmeiras).

Gabriel Mec

- O mais novo deles, Gabriel Mec, talvez seja o que mais tem se destacado. Aos 16 anos, ele mostrou sempre grudado na ponta esquerda mas com muita saída para dentro, que é um ponta desequilibrado puramente brasileiro. Parecia que o Chelsea iria vencer a batalha por ele, mas há mais interessados ​​e o Grêmio já está esfregando as mãos - escreveu o jornal "AS".

Aos 16 anos, o grande personagem do Grêmio na Copinha foi Gabriel Mec. Agenciado pelo pai de Neymar, o jogador já recebeu propostas do Chelsea, da Inglaterra. Não à toa, o garoto veste a histórica camisa 7 do Tricolor. Em entrevista à CNN, o pai do do garoto, Robson Carvalho, contou que, desde os 12 anos, a família mostrava vídeos de Mbappé, Neymar e Messi para Gabriel Mec se inspirar nas jogadas.

- Ele praticava condução de bola no estilo do Messi, dribles para os dois lados como o Neymar, e a explosão de velocidade do Mbappé - disse o pai do jogador.

Gabriel Mec é o grande personagem do Grêmio na Copinha 2025 (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Ryan Francisco

- Ryan Francisco, por sua vez, tem se mostrado o grande goleador do torneio. Canhoto, poderoso nas pernas, com perfil semelhante ao de Endrick, seus gols o tornaram o artilheiro indiscutível da competição. Em São Paulo sabem do seu potencial e na Europa também. Ele parece já experiente, apesar da idade - seguiu o diário.

Os dois gols de cavadinha em cobranças de pênalti que classificaram o São Paulo para a final da Copinha apresentaram o jovem Ryan Francisco para boa parte do público que acompanha futebol no Brasil e no mundo. Marcando desde a estreia, o atacante chega à final como artilheiro da competição com incríveis 10 gols.

Antes de vestir a camisa do Tricolor do Morumbi, Ryan teve uma trajetória no futebol que passou pelo Palmeiras. Curiosamente, o centroavante pertencia à Academia ainda criança, no sub-11, antes de ser dispensado do clube. Nesta mesma época, chegou a jogar com nomes de peso do Palmeiras que brilhariam no futuro, como Endrick, que está no Real Madrid, e Luis Guilherme, do West Ham.

Ryan Francisco é o artilheiro da Copinha 2025 (Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net)

Erick Belé

- Por fim, uma das surpresas mais agradáveis ​​foi Erick Belé. Canhoto, alto e de boa constituição física, aproveitou a promoção ao time titular do Palmeiras de Thalys e Luighi, entre outros, para encontrar minutos na Copinha apesar da idade. Não decepcionou. Marcou gols e foi o jogador mais especial do Verdão - finalizou.

O meia-atacante Erick Belé chegou ao Palmeiras em 2018, quando tinha apenas 11. Assim, já são cinco anos vivendo um sonho, que pode ficar ainda maior, mas por enquanto os objetivos ficam nas conquistas com a base, como a Copa do Brasil sub-17, que o Verdão ganhou em junho.

Em 2022, atuando pelo sub-15, Erick já havia se destacado com 19 gols em 26 jogos. Agora, o jogador, que completou 18 anos nesta terça-feira (21), foi o vice-artilheiro do Verdão no campeonato, com cinco gols em seis jogos — três deles contra o Audax, nas oitavas de final.

Erick Belé é um dos destaques do Palmeiras na Copinha 2025 (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

