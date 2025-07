O Real Madrid teve um fim de Mundial de Clubes melancólico após perder a semifinal por 4 a 0 para o PSG. Um dos destaques negativos do clube na competição foi Raúl Asencio, que falhou em três jogos diferentes e foi um dos responsáveis pelo desempenho abaixo do esperado da equipe. O zagueiro usou as redes sociais para pedir desculpa à torcida pelas atuações.

— Madridistas, chega ao fim uma temporada em que realizei o sonho de fazer parte do melhor clube do mundo, mas que terminou da forma que eu menos desejava. Sinto que não estive à altura em um Mundial de Clubes que exigia o máximo, mas agora é hora de desconectar e recarregar as energias. Desejo a todos boas férias e, agora e sempre, Hala Madrid! Contando os dias para voltar ao Bernabéu — disse Asencio em post no Instagram.

Na partida da eliminação do Real Madrid, contra o PSG, Asencio perdeu a bola para Dembélé aos seis minutos da primeira etapa e viu o francês servir Fabian Ruiz para abrir o placar. Foi o início do fim para os espanhóis.

Asencio já havia falhado na fase de grupos do Mundial

Raúl Asencio lamenta expulsão em jogo do Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

A falha contra o PSG não foi a única de Asencio no Mundial. Na fase de grupos, o defensor prejudicou os Merengues duas vezes. Contra o Al-Hilal, na estreia, Asencio fez o pênalti que resultou no gol de empate da equipe saudita.

Contra o Pachuca, o zagueiro espanhol foi expulso logo no início da partida por puxar Salomón Rondón, que sairia frente a frente com Courtois, caracterizando uma expulsão por ser o último homem de marcação antes do goleiro.

