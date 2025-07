A Uefa anunciou, nesta sexta-feira (11), que o Crystal Palace não disputará a próxima edição da Europa League, apesar de ter se classificado ao vencer a FA Cup. A entidade anunciou que o clube poderá recorrer. De início, o Crystal Palace "cairá" para a Conference League, do terceiro escalão da Europa.

— A presente decisão pode ser apelada junto ao Tribunal Arbitral do Esporte, de acordo com os Artigos 62 e 63 dos Estatutos da Uefa — diz o comunicado da entidade.

O Nottingham Forest, também da Inglaterra, deve substituir o Palace na competição, uma vez que ficou em sétimo lugar na Premier League.

A decisão acontece a partir da violação das regras de multipropriedade da Uefa, já que Crystal Palace e Lyon integravam até recentemente o grupo Eagle Football, de John Textor. Nesta quarta-feira (9), o Lyon teve seu recurso aceito e não será rebaixado para a segunda divisão da França, garantindo também a participação na Europa League (ficou em sexto na tabela da Ligue 1).

John Textor era dono do Crystal palace até o dia 22 de junho. Neste dia, John Textor vendeu todas as ações que detinha do clube inglês para o dono do New York Jets, franquia da NFL, de futebol americano. O empresário norte-americano, que detém 90% da SAF do Botafogo, vendeu 45% das ações do Palace por pouco mais de 200 milhões de euros (quase 1,3 bilhão de reais).

O problema é que a Uefa considera que o desligamento ocorreu tarde demais. De acordo com os regulamentos, clubes que compartilham o mesmo proprietário (ou que o fizeram durante a temporada) não podem disputar uma mesma competição europeia.

O Crystal Palace argumentou que Textor não tem mais influência decisiva na administração, mas a Uefa negou esta defesa.

Como o futebol inglês tem direito a duas vagas na Europa League, e uma foi conquistada pelo Aston Villa - que terminou em sexto na Premier League -, a exclusão do Crystal Palace abre o caminho para o Nottingham Forest, próximo na tabela, ocupar o seu lugar.

Por que o Crystal Palace foi excluído, e não o Lyon?

Jogadores do Crystal Palace, na época de John Textor, erguem o troféu da FA Cup (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Como o Lyon foi salvo do rebaixamento administrativo nesta semana, o clube teve prioridade em cima do Crystal Palace para disputar a Europa League, mesmo os dois tendo o mesmo dono (até recentemente).

O motivo dessa preferência vem do regulamento da Uefa: o Lyon ficou com a vaga porque terminou a liga nacional em uma posição maior do que a do Crystal Palace. Enquanto os franceses terminaram na sexta colocação, o time inglês terminou a Premier League em 12º.

Mesmo tendo vencido a Copa da Inglaterra, o critério de desempate neste caso é a liga doméstica.

