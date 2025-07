Filho chamado Rio, diagnóstico inesperado e ‘odiado’ pelo mundo: conheça Cucurella

Um dos maiores destaques do Chelsea, finalista do Mundial de Clubes, Marc Cucurella acumula grandes atuações e histórias ainda maiores. Conhecido por seu jeito ácido e provocador, o lateral de 26 anos causa por onde passa. Mas há muito por trás deste personagem. O Lance! te leva para explorar as polêmicas, dramas e curiosidades da vida do jogador.

👨‍👦‍👦👩‍👧Família

💍Cônjuge: Claudia Rodriguez.

♥️Filhos: Mateo, de cinco anos; Rio, de três anos e Bella, que recentemente completou dois.

Na foto, em ordem: Bella, Rio Cucurella, Mateo e Claudia (Foto: Reprodução)

🧩Batalha na vida pessoal

Apesar da personalidade forte e jeito "provocador", Marc demonstrou muita sensibilidade ao relatar, em documentário na Prime Vídeo, os desafios de lidar com o diagnóstico de autismo que seu filho mais velho recebeu.

- Ok, o filho é autista, mas os pais não estavam preparados para lidar com isso. Precisamos aprender muito - desabafou.

Sua esposa, Claudia, deu mais detalhes sobre o caso;

- Nós vimos que tinha algo diferente das outras crianças, e não encontramos muito apoio da escola. Foram meses horríveis. Nós íamos levar o Mateo na escola, na época eu estava grávida do Rio. A gente chegava em casa e chorava todos os dias. É difícil para ele. A gente pensa nele o tempo todo, tem coisas que queremos fazer nas férias e não conseguimos por causa dele. - contou a influenciadora.

🔥Provocações à Haaland

- Cucurella come paella. Cucurella bebe Estella. O Haaland treme quando vê o Cucurella - cantou o lateral durante comemorações do título europeu da Espanha.

💲Salário milionário

No Chelsea, Marc Cucurella recebe anualmente 9,1 milhões de euros, ou R$ 58,1 milhões na cotação atual. Mensalmente, o valor é de R$ 4,8 milhões, cifra altíssima e rara de ser vista no futebol brasileiro. O jogador ainda tem quatro anos de contrato com o clube inglês.

👣Começo no futsal e base do Barça

Nascido em Alella, a 20km de Barcelona, o baixinho de 1,72m se destacou por sua qualidade ofensiva, mesmo quando era apenas um garoto jogando futsal.

Cucurella foi aprovado nas peneiras do Espanyol e rapidamente chamou atenção dos olheiros do Barça. Lá, Marc cresceu assistindo a gigantes da defesa como Carles Puyol e a especialistas do ataque como Xavi e Andrés Iniesta, tendo as melhores referências para moldar seu estilo de jogo.

- Aprendi a usar a bola. Tudo o que aprendi girava em torno da mesma ideia: usar a bola. Eu estava lá quando o Barcelona estava ganhando tanto com todos aqueles jogadores de ponta e eles tinham um estilo de jogo muito específico. Aprendi muito sobre ter a posse de bola e posso usar isso no meu futebol profissional hoje - declarou.

Cucurella no Barcelona B (Foto: Divulgação)

🔵Longa jornada até o Chelsea

Após chegar no Barcelona, Cucurella integrava a equipe B quando foi emprestado ao Eibar para ganhar experiência. Logo sua nova casa virou o Getafe, onde se destacou o atraiu o mercado inglês.

O Brighton levou o jovem talento para a Premier League. Posteriormente, ele foi eleito pelos torcedores do clube o melhor jogador da temporada 2022/2023. Ligando o alerta do Chelsea, seu futuro e atual clube.

🟥🪮Pintou o cabelão de vermelho

Cucurella, titular na campanha da Espanha campeã da Eurocopa, pintou completamente seu cabelo de vermelho após a conquista do título.

O cabelo longo e cacheado do defensor é uma de suas fortes características físicas, que o diferenciam dos demais atletas em campo desde a formação nas categorias de base do Barcelona.

😡Rixa com alemães

Na final da Nations League entre Espanha e Portugal, realizada na Allianz Arena, em Munique, em junho deste ano, Cucurella se tornou o principal alvo da torcida alemã.

A igualdade por 1 a 1 no tempo normal levou o jogo à prorrogação. Foi nesse momento que Jamal Musiala arriscou um chute de fora da área, e a bola tocou na mão esquerda de Cucurella, dentro da área. Apesar das reclamações, o árbitro Anthony Taylor mandou o jogo seguir, e o VAR, sob comando de Stuart Attwell, não indicou revisão. A Espanha acabou se classificando com um gol aos 119 minutos.