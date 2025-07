Barcola, do PSG, pode bater recorde histórico na final do Mundial

O PSG faz uma temporada histórica e combina o alto número de partidas com conquistas de títulos. Contra o Chelsea, na final do Mundial de Clubes, pode conquistar mais uma taça. Diante disso, o atacante Bradley Barcola pode quebrar um recorde expressivo. Se entrar em campo no duelo frente aos Blues, o francês se tornará o jogador europeu com mais jogos em uma única temporada por clubes.

Um levantamento do "Somos Fanáticos", com auxilio de inteligência artificial para identificar possíveis candidatos e com dados da plataforma de estatísticas "Opta", apurou quais são os jogadores europeus que mais entraram em campo em uma única temporada pelo seus times. Os espanhóis Fernando Torres e Juan Jurado alcançaram 64 jogos, enquanto Barcola possui, até agora, 63 jogos pelo PSG em 2024/25.

Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Os dez europeus com mais partidas numa mesma temporada por clubes

1 - Juan Jurado (Atlético de Madrid, 2009/2010) - 64 partidas

2 - Fernando Torres (Chelsea, 2012/2013) - 64 partidas

3 - Bradley Barcola (PSG, 2024/2025) - 63 partidas

4 - Luka Modric (Real Madrid, 2024/2025) - 63 partidas

5 - Frank Lampard (Chelsea, 2006/2007) - 62 partidas

6 - Fabián Ruiz (PSG, 2024/2025) - 60 partidas

7 - Désiré Doué (PSG, 2024/2025) - 60 partidas

8 - Simão Sabrosa (Atlético de Madrid, 2009/2010) - 59 partidas

9 - Ryan Riggs (Manchester United, 2002/2003) - 59 partidas

10 - Kylian Mbappé (Real Madrid, 2024/2025) - 59 partidas

Calendário desta temporada gerou polêmica

Com o anúncio do Mundial de Clubes para o fim da temporada europeia, muitas questões foram levantadas quanto ao desgaste gerado pelo excesso de jogos. O efeito da nova competição fica claro na lista histórica dos dez europeus com mais jogos em uma temporada, já que cinco representantes de 2024/25 estão presentes: Barcola, Fábian Ruíz e Désiré Doué do PSG, além de Luka Modric e Kylian Mbappé, do Real Madrid.

PSG e Chelsea decidem o título do Mundial de Clubes no próximo domingo (13), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

