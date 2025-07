Sob pressão da torcida e com críticas de um ídolo do clube, o Arsenal enfrenta questionamentos pela provável contratação de Noni Madueke. O ex-zagueiro Sol Campbell cobrou explicações sobre o encaixe do atacante do Chelsea no sistema de Mikel Arteta. Apesar de reconhecer o talento do jogador de 23 anos, o ex-capitão acredita que o clube deve ser mais transparente com a torcida.

O Arsenal está perto de acertar a compra de Madueke, jogador do Chelsea. O acordo entre os dois rivais londrinos está listado em 50 milhões de euros (R$ 323,8 milhões na cotação atual), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Ídolo do Arsenal, Sol Campbell começou elogiando o futebol praticado pelo inglês.

— Já o vi jogar, e ele é um jogador muito dinâmico, que vai para cima o tempo todo e pode causar problemas quando chega no terço final do campo.

Recentemente, o técnico do Chelsea deu a entender que o jogador não está feliz no clube e que está livre para sair do Chelsea. Madueke já levantou dúidas sobre sua disciplina nos treinos, e caiu de produção nos últimos jogos.

— Acho que a maioria das pessoas provavelmente está pensando: 'Nós realmente precisamos dele?'. Ele é um jogador de qualidade, mas acho que o clube precisa explicar por que está contratando certos jogadores e como eles vão se encaixar no nosso sistema. É importante explicar isso aos jogadores e aos torcedores — afirmou Campbell.

🔢 Perto do Arsenal! Números de Madueke pelo Chelsea em 2024/25

Madueke em ação contra o Palmeiras (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

⚽ 46 jogos

⌛ 2.644 minutos em campo

🥅 11 gols marcados

📤 4 assistências

✅ 27 vitórias

🟰 9 empates

❌ 10 derrotas

Além de Madueke, o Arsenal já tem outros nomes concretizados como transferências. O goleiro Kepa Arrizabalaga, o volante Zubimendi e o meia Norgaard já foram anunciados como reforços para o elenco de Mikel Arteta.