Lionel Messi, conhecido mundialmente por sua habilidade no futebol, surpreendeu ao revelar um lado mais fofoqueiro, discutindo detalhes do célebre caso 'Wandagate' envolvendo Wanda Nara e Mauro Icardi. Em uma entrevista recente, Messi não só abordou os escândalos, mas também esclareceu suas intenções para o futuro após seu período com o Inter Miami.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A informação é da jornalista Yanina Latorre, argentina especializada em fofocas de famosos. A jornalista revelou detalhes do seu encontro com Messi na transmissão do programa Bondi Live.

O debate sobre o 'Wandagate', que envolveu acusações de infidelidade e terminou com reconciliações públicas, foi abordado por Messi com uma perspectiva única, mostrando um lado mais pessoal e informal do astro.

continua após a publicidade

Ele (Messi) é muito engraçado, sabe tudo sobre WandaGate (embate entre Icardi e Wanda Nara). Antonela (esposa de Messi) me escreveu e disse: 'O Leo chegou no modo LAM, ele tem todas as fofocas’ Yanina Latorre sobre lado fofoqueiro de Messi

➡️‘Meu lugar é em Barcelona’, dispara Lionel Messi segundo jornalista argentina

O craque argentino, que já acumula uma coleção de títulos e recordes, mencionou também que sua estadia em Miami é um capítulo especial em sua carreira, mas que seu coração está voltado para outro lugar. "Meu lugar é lá", afirmou Messi, destacando sua ligação emocional com Barcelona, onde fez história com o clube catalão.