Vini Jr joga hoje? Saiba o panorama para Valladolid x Real Madrid

O Real Valladolid recebe o Real Madrid, neste sábado (25), em duelo válido pela 21ª rodada da La Liga. Vini Jr não poderá entrar em campo nesta partida porque cumpre suspensão de dois jogos pela expulsão no confronto com o Valencia, quando empurrou o goleiro Dimitrievski.

continua após a publicidade

➡️Real Valladolid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Carlo Ancelotti, foi questionado sobre a capacidade do clube espanhol de atuar sem o brasileiro. O técnico saiu em defesa do craque e disse que não se preocupa com as punições, já que a pausa será importante para o jogador se preparar para os desafios seguintes.

-Acho que alguns esquecem que com Vinicius vencemos a Champions League em Paris (temporada 21/22) e também a Champions em Londres (23/24). Acho que alguns se esqueceram disso. Vinicius é um jogador indiscutível, sem dúvida - disse Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vini Jr não entra em campo pelo Real Madrid neste sábado (25) (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio José Zorrilla, Valladolid (ESP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL VALLADOLID (Técnico: Diego Cocca)

K. Hein, L. Pérez, Torres, Sánchez, L. Rosa, Kike, Amallah, Mario Martín, Tuhami, M. André e Ndiaye.



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois, Vázquez, Raúl Asencio, Rudiger, García, Tchouaméni, Ceballos, Valverde, Rodrygo, Mbappé e Diaz

➡️ Os gigantes que correm risco de eliminação precoce na Champions League