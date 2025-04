Liverpool vence, rebaixa o Leicester e se aproxima do título da Premier League

O Liverpool venceu o Leicester por 1 a 0, neste domingo (20), pela 33ª rodada da Premier League, em Leicester. O herói da partida foi Trent Alexander-Arnold, que pode estar de saída do clube e veio do banco. Arne Slot alegou questões físicas para poupar o ídolo, que comemorou efusivamente tirando a camisa ao marcar. Com o resultado, os Reds são 'virtualmente campeões' da competição, uma vez que possuem 13 pontos de diferença para o Arsenal restando 15 pontos em disputa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Já o Leicester foi o segundo rebaixado desta edição da Premier League. Com a derrota, o time só consegue chegar a 33 pontos (se ganhar todos os jogos restantes), o que não é suficiente para se livrar da segunda divisão.

continua após a publicidade

Como foi a partida entre Leicester e Liverpool?

O jogo começou frenético. Logo aos 2 minutos, Salah ficou na cara do gol e acertou as duas traves do gol do Leicester. Aos 9, foi a vez de Ndidi acertar a trave do Liverpool. No lance seguinte, Salah teve outra oportunidade para marcar, mas Hermansen fez boa defesa. A partida ficou lá e cá durante boa parte do primeiro tempo, com chegadas dos dois times até os 30 minutos. A partir desse momento, o Liverpool cresceu. Aos 36, Gakpo levou perigo ao cabecear cruzamento de Luis Díaz, mas o goleiro do Leicester defendeu novamente. Aos 40, Konaté quase abriu o placar para o Liverpool após escanteio, mas Ndidi tirou a bola em cima da linha e salvou o Leicester.

Luis Díaz em Leicester x Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

O jogo voltou do intervalo com os visitantes propondo jogo. Logo no início do segundo tempo, Szoboszlai arriscou de fora da área no canto, mas Hermansen defendeu. O goleiro foi um dos personagens do jogo. Aos 11 minutos, operou um milagre em chute cara a cara com Tsimikas. Aos 21, o Leicester até conseguiu mandar a bola para o fundo da rede, mas o juiz marcou falta de Daka em Alisson e anulou o gol.

continua após a publicidade

Aos 30 da etapa final, a bola finalmente entrou. Alexander-Arnold, que entrou no segundo tempo, abriu o placar para o Liverpool de perna esquerda após bate e rebate com duas traves seguidas. Depois do gol, os Reds só administraram o resultado até o fim do jogo.

O que vem por aí para Leicester e Liverpool?

No próximo sábado (26), o Leicester visita o Wolverhampton de Vítor Pereira pela Premier League para cumprir tabela. O time já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Por outro lado, o Liverpool recebe o Tottenham, no domingo (27), podendo ser campeão de forma antecipada do Campeonato Inglês.

✅ FICHA TÉCNICA

Leicester 0 x 1 Liverpool - Premier League

33ª rodada

🗓️ Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025, às 12h30 (de Brasília).

📍 Local: Leicester Stadium, em Leicester (ING).

🥅 Gols: Alexander Arnold, 30'/2ºT (0-1);

🟨 Cartão amarelo: Bradley (LIV), Ndidi (LEI)

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Bradley (Arnold), Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai (Elliott); Salah, Luis Díaz, Gakpo (Diogo Jota).

LEICESTER CITY (Técnico: Ruud van Nistelrooy)

Hermansen; Ricardo Pereira (James Justin), Faes, Coady, Luke Thomas; Ndidi (Skipp), Soumaré, De Cordova-Reid (Buonanotte), El Khannouss, Mavididi (Monga); Vardy (Daka).