A quatro rodadas do fim, a Premier League já definiu os três times rebaixados. Além de Southampton e Leicester City, o Ipswich irá disputar a Championship na próxima temporada após ser derrotado pelo Newcastle por 3 a 0, na manhã deste sábado, fora de casa.

Com a queda confirmada do Ipswich, houve aumento em uma marca negativa da Premier League. Os três times rebaixados são justamente os mesmos que subiram à primeira divisão na temporada passada.

O Leicester foi o campeão da Championship, porém não conseguiu se firmar entre os gigantes da primeira divisão, sendo rebaixado da Premier Leagueapós derrota para o líder Liverpool.

O Ipswich terminou a segunda divisão inglesa com 96 pontos, um atrás do grande campeão. Porém, embora com bons momentos de seu atacante Liam Delap, o time não conseguiu pontuação suficiente para se manter na Premier League.

Já o Southampton fez uma das piores campanhas de toda a história do Inglês. O clube tem apenas 11 pontos com duas vitórias conquistadas em 34 rodadas. Os próximos adversários são o também rebaixado Leicester City, Manchester City, Everton e Arsenal.

O que está por vir na Premier League?

Se na parte de baixo da tabela a situação dos rebaixados já está resolvida, na ponta da tabela ainda não há ainda o campeão, embora o Liverpool lidere a tabela de classificação da Premier League com 79 pontos. O clube pode conquistar o troféu neste domingo, contra o Tottenham, em casa.

Entenda o que o Liverpool precisa fazer para ser campeão na próxima rodada

Com 33 jogos, o Liverpool soma 79 pontos, 12 a mais que o Arsenal. Por já ter entrado em campo pela 34ª rodada, os Gunners podem alcançar, no máximo, a marca de 79. Neste sentido, basta um empate nos últimos cinco jogos para que os Reds garantam o seu segundo título na era Premier League.