Luis de la Fuente será eleito o melhor técnico do mundo na premiação da Bola de Ouro, de acordo com o "Diário AS", da Espanha. Assim, o treinador despontou como o favorito a conquistar o prêmio da Bola de Ouro 2024.

Luis de la Fuente Castillo nasceu em Haro, na Espanha, em 21 de junho de 1961. Aos 63 anos, o técnico alcançou o auge da sua carreira ao ser campeão da Eurocopa de 2024 pela seleção espanhol de futebol masculino. Antes disso, ele já havia conquistado a Liga das Nações de 2022/23 pela Fúria. Ele está no comando da equipe desde dezembro de 2022, assumindo a vaga de Luis Enrique.

O treinador passou por campanhas de destaque no comando das seleções de base da Espanha, como os títulos das Eurocopas sub-19 e sub-17, em 2019 e 2015, respectivamente. Por clubes, Luis de la Fuente teve passagens sem destaque por Athletic Bilbao e Alavés.

Por que ele pode ganhar o prêmio?

Luis de la Fuente foi fundamental no processo de reconstrução da Espanha, sendo responsável por comandar diferentes gerações do futebol do país. Na Eurocopa de 2024, o técnico fez parte da mudança de estilo de jogo da "La Roja", caracterizado historicamente por priorizar a posse de bola e o setor de meio campo.

No título continental, o treinador escalou dois jovens pontas, Nico Williams Lamine Yamal, como titulares, o que mudou a característica padrão da Espanha, que agora preferia um futebol mais rápido e objetivo, sem tanto controle do adversário a partir do domínio da bola. Dessa forma, a campanha do tetracampeonato foi maracada por sete jogos e sete vitórias, com 15 gols marcados e quatro sofridos.

Confira a lista de técnicos indicados à Bola de Ouro

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Luis de la Fuente (seleção da Espanha)

Lionel Scaloni (seleção da Argentina)