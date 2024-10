Luis de la Fuente é técnico da seleção masculina da Espanha (Foto: Tiziana Fabi/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 12:54 • Paris (FRA)

Luis de la Fuente será eleito o melhor técnico do mundo na premiação da Bola de Ouro, de acordo com o "Diário AS", da Espanha. O técnico foi campeão invicto da Eurocopa de 2024 pela seleção espanhola com 15 gols marcados e quatro sofridos.

Luis de la Fuente, de 63 anos, tem apenas dois títulos na carreira, ambos pela seleção espanhola: Liga das Nações 2022/23 e a Eurocopa de 2024. Além disso, o treinador venceu competições continentais de base pela "La Roja".

Bola de Ouro 2024

De acordo com o veículo espanhol, Luis de la Fuente irá vencer o prêmio no lugar do favorito Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que nem viajou à premiação. Além do italiano, o espanhol Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), o italiano Gian Piero Gasperini (Atalanta), Lionel Scaloni (seleção da Argentina) e o catalão Pep Guardiola (Manchester City) estão entre os finalistas.

A cerimônia da Bola de Ouro de 2024 acontece nesta segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA).

