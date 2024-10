Vini Jr perderá a Bola de Ouro e não viajará a Paris, diz jornal

Vini Jr era considerado favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 11:15 • Paris (FRA) • Atualizada em 28/10/2024 - 12:19

Vini Jr não será eleito Bola de Ouro. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o brasileiro perderá a corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo, em informação que teria chegado aos bastidores do Real Madrid, clube defendido pelo atleta.

O camisa 7 merengue, inclusive, não viajará para a cerimônia de entrega do Ballon d'Or, que será realizada em Paris, na França. Todos os jogadores, diretores e o treinador Carlo Ancelotti também se farão ausentes no evento.

O jornal espanhol "Marca" apontou que Rodri, volante do Manchester City, será eleito Bola de Ouro. O central foi o pilar da conquista da Premier League e fez parte da conquista da Eurocopa pela seleção da Espanha, que ergueu o continental pela quarta vez em sua história.

👀 Veja todos os indicados do Real Madrid na Bola de Ouro*:

⚽ Vini Jr - Bola de Ouro Masculina

⚽ Jude Bellingham - Bola de Ouro Masculina

⚽ Federico Valverde - Bola de Ouro Masculina

⚽ Daniel Carvajal - Bola de Ouro Masculina

⚽ Kylian Mbappé - Bola de Ouro Masculina

⚽ Antonio Rüdiger - Bola de Ouro Masculina

⚽ Carlo Ancelotti - Melhor Técnico do Ano

⚽ Arda Güler - Troféu Kopa (melhor jogador jovem do ano)

⚽ Andriy Lunin - Troféu Yashin (melhor goleiro do ano)

*Toni Kroos, avaliado por sua temporada vivida com os Merengues, anunciou aposentadoria ao fim de 2023-24.



Vini Jr viveu uma temporada mágica com a camisa do Real Madrid. O atacante marcou 24 gols e concedeu 11 assistências em 39 jogos pelo clube, e contribuiu diretamente para os títulos de La Liga e Champions League, incluindo um gol sobre o Borussia Dortmund na final continental.

O peso da não eleição do brasileiro está diretamente envolvido ao fracasso da Seleção Brasileira na Copa América. A equipe comandada por Dorival Júnior apresentou um futebol de baixo nível e caiu ainda nas quartas de final, diante do Uruguai, nos pênaltis; na competição, Vinícius marcou dois gols na fase de grupos, mas não atuou na partida que marcou a eliminação por estar suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.