Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 12:14 • Manchester (ENG)

Erik ten Hag não é mais o técnico do Manchester United. O clube anunciou, na manhã desta segunda-feira (28), a demissão do holandês após um começo oscilante na Premier League, com a equipe ocupando apenas a 14ª colocação da liga inglesa. Agora, sem um treinador à frente dos Red Devils, confira quais são as opções que podem substituir o técnico.

O ex-jogador Ruud van Nistelrooy, ídolo do Manchester United, assumiu o comando dos Red Devils de forma interina. Thomas Tuchel era o grande favorito ao cargo, mas o alemão aceitou convite para assumir a seleção da Inglaterra na semana passada. Assim, o Lance! traz cinco opções para comandar o clube inglês.

Thomas Frank

Thomas Frank, de 51 anos, é o técnico do Brentford desde 2018. O dinamarquês é parte do sucesso impressionante do clube na última década, quando o time deixou o anonimato para se firmar na Premier League. O time inglês terminou em 13º, 9º e 16º nas últimas três temporadas do campeonato nacional, mas com bons resultados contra times do "Big Six".

Rúben Amorim

Rúben Amorim é o atual técnico do Sporting. O português, de 39 anos, já foi elogiado por Bruno Fernandes, capitão do Manchester United. Além disso, o treinador é um discípulo de Jorge Jesus, sendo bicampeão nacional com o time de Portugal, encerrando um jejum de 18 anos do clube.

Roger Schmidt

O último trabalho de Roger Schmidt, de 57 anos, foi no Benfica, de Portugal. O técnico alemão deixou o clube após dois anos, somando 115 partidas, 81 vitórias, 17 empates e 17 derrotas, além de dois títulos conquistados, sendo um Campeonato Português e uma Supertaça de Portugal.

Gareth Southgate

Gareth Southgate esteve à frente da seleção inglesa ao longo de quase oito anos. Apesar das campanhas de destaque, o técnico sofreu críticas no seu período de comando da Inglaterra por conta do desempenho do time. Caso o treinador assuma o Manchester United, ele se tornaria o primeiro treinador inglês do clube em 38 anos.

José Mourinho

Entre 2016 e 2018, José Mourinho foi técnico do Manchester United, sendo campeão da Supercopa da Inglaterra de 2016, Liga Europa 2016/17 e da Copa da Liga Inglesa do mesmo ano. O português, de 61 anos, está no comando do Fenerbahçe, da Turquia, desde o início desta temporada.

Erik ten Hag conquistou dois títulos à frente do Manchester United (Foto: Ben Stansall/AFP)

Durante a passagem pelo Manchester United, Erik ten Hag somou 128 partidas, com 70 vitórias, 23 empates e 35 derrotas, um aproveitamento de 54,69% dos pontos. O holandês venceu a FA Cup 2023/24 e a Copa da Liga Inglesa 2022/23.