Vini Jr. sem a Bola de Ouro: jornais espanhóis e Real Madrid se revoltam

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 12:35 • Rio de Janeiro

“O Madrid está em choque. E com raiva.” Assim o periódico esportivo ‘AS’ iniciou o texto em que repercute a informação de que Vinicius Jr. não ganhará a Bola de Ouro nesta segunda-feira. A informação chegou ao clube espanhol horas antes da cerimônia de premiação, e fez o Real Madrid desistir da viagem a Paris. Ninguém no clube irá.

➡️Concorrentes de Vini Jr.! Saiba quais os indicados para a Bola de Ouro 2023-2024

— Se os critérios da premiação não proclamam Vinicius vencedor, esses mesmos critérios devem proclamar Carvajal vencedor. Como não foi assim, é óbvio que a Bola de Ouro e a UEFA não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não vai onde não é respeitado —, disse uma fonte de dentro do clube, ao AS.

De acordo com o AS, foi o próprio Vini Jr. que decidiu cancelar a viagem, o que foi prontamente apoiado pelos companheiros. “Ele havia preparado um voo fretado que decolaria por volta das 15h (hora local) com capitães, treinador, dirigentes e familiares. Cerca de 50 pessoas. Pois bem, tudo mudou minutos antes da decolagem, quando se soube a informação de que Vinicius não seria o vencedor”, acrescenta o AS.

Ainda de acordo com a publicação, no Real Madrid até havia quem acreditasse que o brasileiro não levaria o prêmio. Nesse caso, porém, a aposta era em Carvajal. “Mas o fato de nenhum membro do Real Madrid ganhar, para eles, é uma falta de respeito. E eles enfrentam a gala.”

Nike tinha ação pronta com Vini. Jr e Bola de Ouro, diz Marca

O diário ‘Marca’ também relata o “choque” que caiu sobre o Real Madrid após sair a informação de que Vinicius Júnior não ganhará a Bola de Ouro. O clube considera isso uma “injustiça”.

“Este ano a UEFA entrou na organização do prêmio, e dentro do clube branco há quem acredite que tenha prejudicado o futebolista brasileiro. Nesta temporada foram valorizados o desempenho individual, o desempenho coletivo e o Fair Play”, diz o texto.

O Marca também cita a comitiva com 50 pessoas, entre jogadores, cartolas e familiares, que iriam de Madri a Paris, cuja viagem foi cancelada por que o Real Madrid “tinha como certo que ganharia o prêmio”.

“Vinicius e seus patrocinadores também tinham a Bola de Ouro (como certa), e a Nike planejava vestir toda a sua loja na Gran Vía de Madrid de ouro em homenagem a Vini. Teremos que ver se ela continua com o mesmo protocolo com Rodrigo, também da marca americana”, diz o texto. Rodri, do Manchester City, deve levar o prêmio.