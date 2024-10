Quem é Rodri, apontado como favorito para vencer a Bola de Ouro?

Rodri foi campeão da Champions League com o Manchester City em 2023 (Foto: Paul Ellis/AFP)







Publicada em 28/10/2024 - 12:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo melhor do mundo? Ao que tudo indica, o espanhol Rodri deverá carregar essa alcunha pelo próximo ano. Após a recusa do Real Madrid em comparecer a cerimônia, o volante do Manchester City despontou como o favorito a conquistar o prêmio da Bola de Ouro 2024. Esta seria o terceiro vez que um jogador nascido na Espanha conquistaria o troféu.

Rodrigo Hernández Cascante, nascido em Madri, na Espanha, ganhou prestígio no futebol mundial, após sua chegada ao Manchester City, em 2019. Antes disso, teve uma passagem meteórica pelo Atlético de Madrid, onde ficou por apenas um ano. O bom desempenho levou os ingleses a desembolsarem 70 milhões de euros para trazê-lo ao elenco de Pep Guardiola. Pelo time inglês, o ápice de Rodri aconteceu em 2023, quando marcou o gol que deu o título inédito da Champions League para os Citizens.

Por que Rodri pode ser o Bola de Ouro?

Fundamental tanto no clube, quanto na seleção. Rodri foi peça essencial no tetracampeonato da Espanha na Eurocopa, além de ter sido eleito o melhor jogador da competição. Com um elenco bastante renovado, o atleta fez parte da espinha dorsal do time comandado por Luis de la Fuente. Além disso, o espanhol teve a seu favor dois fatores: enfrentou outros favoritos, como Mbappé e Bellingham, e saiu vitorioso em ambos. Outro ponto foi a Copa América abaixo de Vini Jr, com a Seleção Brasileira.

Rodri, do Manchester City, é um dos favoritos ao prêmio da Bola de Ouro (Foto: Oli Scarff/AFP)

No Manchester City, o meia teve uma temporada de encher os olhos. Foram oito gols e nove assistências em 34 partidas na Premier League, sendo crucial para o título dos Sky Blues pelo quarto ano seguido na Inglaterra.

👀Confira a lista de indicados à Bola de Ouro

⚽ Vinícius Júnior (Real Madrid)

⚽ Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽ Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

⚽ Dani Carvajal (Real Madrid)

⚽ Rúben Dias (Manchester City)

⚽ Artem Dovbyk (Roma)

⚽ Phil Foden (Manchester City)

⚽ Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

⚽ Erling Haaland (Manchester City)

⚽ Mats Hummels (Borussia Dortmund)

⚽ Harry Kane (Bayern de Munique)

⚽ Toni Kroos (Real Madrid)

⚽ Ademola Lookman (Atalanta)

⚽ Emiliano Martínez (Aston VIlla)

⚽ Lautaro Martínez (Inter de Milão)

⚽ Kylian Mbappé (Real Madrid)

⚽ Martin Odegaard (Arsenal)

⚽ Dani Olmo (RB Leipzig)

⚽ Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Declan Rice (Arsenal)

⚽ Rodri (Manchester City)

⚽ Antonio Rüdiger (Real Madrid)

⚽ Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ William Saliba (Arsenal)

⚽ Federico Valverde (Real Madrid)

⚽ Vitinha (PSG)

⚽ Nico Williams (Athletic Bilbao)

⚽ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

⚽ Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

⚽ Lamine Yamal (Barcelona)