Artilheiros do Sul-Americano Sub-20: conheça todos

O Campeonato Sul-Americano Sub-20, realizado desde 1954, é uma competição organizada pela CONMEBOL e uma das principais vitrines para jovens talentos do futebol. Além de revelar craques que se tornam protagonistas no cenário mundial, o torneio consagra aqueles que brilham como os principais artilheiros. O Lance te apresenta todos os artilheiros do Sul-Americano sub-20 na história.

Desde o primeiro torneio, grandes nomes do futebol sul-americano, como Romário, Neymar, Edinson Cavani e Lautaro Martínez, figuraram entre os artilheiros. A competição não só destaca as estrelas do futuro como também proporciona partidas emocionantes que entram para a história.

Artilheiros do Sul-Americano Sub-20 de todas as edições

Anos 1950 a 1970

1954: Juan Bautista Agüero (Paraguai) – 7 gols 1958: Norberto Raffo (Argentina) – 5 gols 1964: Jaime Bravo (Chile) – 5 gols 1967: Carlos Garcia Cambon (Argentina) – 3 gols 1971: Ricardo Islas (Uruguai) e Cristóbal Maldonado (Paraguai) – 4 gols cada 1974: Hebert Revetria (Uruguai) – 8 gols 1975: Hebert Revetria (Uruguai) e Toninho Cerezo (Brasil) – 4 gols cada 1977: Amaro Nadal (Uruguai) e Guinha (Brasil) – 4 gols cada 1979: Arsenio Luzardo (Uruguai) – 4 gols

Artilheiros do Sul-Americano Sub-20 nos anos 1980

1981: Enzo Francescoli (Uruguai) e Lela (Brasil) – 5 gols cada 1983: Carlos Aguilera (Uruguai) – 7 gols 1985: Romário (Brasil) – 4 gols 1987: Alejandro Russo (Argentina) – 4 gols 1988: Assis (Brasil) e Ferreira (Paraguai) – 5 gols cada

Anos 1990

1991: Juan Esnáider (Argentina) – 7 gols 1992: Fernando Correa (Uruguai) – 5 gols 1995: Leonardo Biagini (Argentina) – 4 gols 1997: Adaílton (Brasil) – 8 gols 1999: Luciano Galletti (Argentina) – 9 gols

Artilheiros do Sul-Americano Sub-20 nos anos 2000

2001: Adriano (Brasil) e Ewerthon (Brasil) – 6 gols cada 2003: Fernando Cavenaghi (Argentina) – 8 gols 2005: Hugo Rodallega (Colômbia) – 11 gols 2007: Edinson Cavani (Uruguai) – 7 gols 2009: Hernán Pérez (Paraguai), Robin Ramírez (Paraguai), Abel Hernández (Uruguai) e Walter (Brasil) – 5 gols cada

Anos 2010

2011: Neymar (Brasil) – 9 gols 2013: Nico López (Uruguai) – 6 gols 2015: Giovanni Simeone (Argentina) – 9 gols 2017: Rodrigo Amaral (Uruguai), Bryan Cabezas (Equador), Lautaro Martínez (Argentina) e Marcelo Torres (Argentina) – 5 gols cada 2019: Leonardo Campana (Equador) – 6 gols

Artilheiros do Sul-Americano Sub-20 nos anos 2020

2023: Vitor Roque (Brasil) e Andrey Santos (Brasil) – 6 gols cada

Curiosidades sobre os artilheiros do Sul-Americano Sub-20