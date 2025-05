Mbappé se pronuncia após título do PSG na Champions League

Ex-jogador do PSG, Kylian Mbappé se pronunciou sobre a conquista do título da Champions League sobre a Inter de Milão. Nas redes sociais, o francês parabenizou o inédito troféu da equipe que defendeu por sete temporadas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Chegou finalmente o grande dia, a vitória no estilo de todo um clube. Parabéns, PSG - disse o atleta em sua publicação nas redes sociais.

➡️ Técnico do PSG, Luis Enrique iguala feito de Ancelotti e Guardiola em Champions

Em sua passagem pelo PSG, Mbappé chegou à final da Champions League em 2019/2020, mas a equipe francesa foi derrotada pelo Bayern de Munique por 1 a 0, em Lisboa. Apesar dos 15 títulos conquistados com o clube, o jogador nunca venceu a Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

Na última janela de transferências de verão, Mbappé optou por sair do PSG para vestir a camisa do Real Madrid. Apesar da boa temporada individual, o atacante não conseguiu vencer a Champions League com os merengues, assim como também foi vice-campeão na La Liga, na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha.