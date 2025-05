Luis Enrique homenageia filha após conquista da Champions com o PSG

Técnico do PSG, Luis Enrique prestou homenagem à sua filha falecida após a conquista inédita da Champions League pelo clube francês. Em entrevista à TNT Sports, o comandante recebeu uma foto em uma comemoração ao lado de Xana na Liga dos Campeões de 2014/2015.

- Acho que essa foto reflete muito como era a felicidade da minha filha nas festas, sempre conectada com a gente, com a família.

Em 2019, Xana faleceu aos nove anos após lutar contra um tumor ósseo, mas foi lembrada por Luis Enrique com uma camisa em homenagem à filha. Nas arquibancadas da Allianz Arena, os torcedores do PSG também ergueram uma bandeira com uma imagem representando os familiares.

Além das homenagens à filha, Luis Enrique comentou sobre a conquista inédita da Champions League com o PSG. O comandante revelou que a competição era tratada como uma prioridade desde a sua chegada, mas não escondeu ambição por mais troféus.

- Era o nosso objetivo, a nossa meta desde o ano passado. No segundo ano, alcançamos isso. Queremos continuar escrevendo a história, ganhar mais. O PSG ainda nunca tinha conseguido, mas estávamos em um nível emocional espetacular, muito bom. Controlando a tensão, um ambiente incrível. E agora é um momento de celebrar. É festa.

Além da conquista da Champions League, Luis Enrique entrou para uma prateleira ao lado de Ancelotti, Guardiola, Mourinho, Jupp Heynckes e Hitzfeld como treinadores que venceram a competição por duas equipes diferentes.

