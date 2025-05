Marquinhos fez história pelo PSG neste sábado (31). O zagueiro ergueu o troféu da primeira Champions League conquistada pelo clube, após uma goleada por 5 a 0 diante da Inter de Milão, em decisão realizada na Allianz Arena.

Após o apito final, o brasileiro revelou ter se emocionado antes mesmo do fim do confronto, e comemorou o fim de um sangramento que durava cinco anos, já que também estava no elenco vice-campeão europeu em 2019/20, diante do Bayern de Munique.

- Tudo que fizemos nessa competição foi realmente de se orgulhar. Um começo difícil, onde precisamos mostrar caráter, humildade para mudar essas circunstâncias. E a gente conseguiu. Ganhamos confiança e merecemos estar aqui hoje. Até mesmo antes do fim comecei a chorar um pouco, porque pensei em todo esses anos que sofremos, sendo eliminados, momentos difíceis. Falhei em alguns momentos, fui crucificado, a gente sabe como é o futebol. Mas agradeço ao Nasser (Al-Khelaifi, presidente do clube), que confiou muito em mim. Merecemos e vamos celebrar muito - declarou o defensor.

Com o feito, Marquinhos se tornou o segundo brasileiro a erguer a Orelhuda. O primeiro havia sido Marcelo, pelo Real Madrid, em 2021/22 - mesmo que não tenha jogado a final, era o capitão e levantou a taça na celebração.

Contratado pelo Paris ainda em 2013, diante dos grandes aportes de Al-Khelaifi, o camisa 5 foi crucial para o time de Luis Enrique. Sua trajetória foi marcada por altos e baixos, e em determinado momento, se viu prestes a perder a braçadeira de capitão, mas foi bancado pelos companheiros, e com sua experiência, facilitou o processo de jovens como Desiré Doué e João Neves no elenco atual.

- Vivo falando que fiquei velho muito rápido nesse time. Com 30 anos, eu já era o mais velho. O futebol não tem segredo, não tem fórmula secreta. A gente vive falando que experiência é importante no futebol, mas hoje somos campeões com um time muito jovem, talvez um dos mais jovens dessa competição. E fico muito feliz, pois penso que isso depende muito também do que o nosso treinador mostra. Ele trabalhou nossa parte mental, espiritual, nosso equilíbrio dentro de campo. Hoje, nosso time foi equilibrado, e conseguimos fazer um grande jogo - analisou.

Marquinhos comemora gol do PSG na final da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

🔢 Números de Marquinhos em PSG 5x0 Inter de Milão

⌛ 90 minutos jogados

🔪 9 cortes

🛡️ 1 chute bloqueado

🚀 4 de 6 duelos vencidos pelo alto

🧠 96% de acerto no passe (43 de 45)

✈️ 6 passes longos certos (8 tentados)

🦵 2 finalizações para fora

A vitória do PSG sobre a Inter de Milão por 5 a 0 marcou um massacre. Foi a primeira vez que um clube venceu a Champions League fazendo cinco gols de diferença em seu adversário. Hakimi, Doué (2), Kvaratskhelia e Mayulu anotaram os tentos do triunfo na Alemanha.

