Com pouco menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, a reta decisiva da Champions League pode se tornar o principal critério de avaliação para a lista definitiva da Seleção Brasileira. As quartas de final do torneio devem funcionar como um "pente fino" para a comissão técnica, especialmente no setor ofensivo.

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O peso da competição continental na escolha dos atletas repete o padrão do ciclo de 2022. Naquela ocasião, o atacante Rodrygo carimbou seu passaporte para o Catar após ser o protagonista da classificação do Real Madrid na semifinal contra o Manchester City. O histórico reforça que atuações de alto nível em cenários de pressão internacional são determinantes para as escolhas de última hora.

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Neste cenário, o Arsenal desponta como um dos principais focos de observação. Após vencer o Sporting CP por 1 a 0 fora de casa, a equipe inglesa conta com o trio Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães em alta. Jesus, inclusive, detém a segunda melhor média de gols por partida (0,48) entre os brasileiros remanescentes na competição, com 26 gols em 54 jogos na artilharia histórica.

Semifinal à vista na Champions League

Enquanto o Arsenal caminha para a classificação, outros pilares da Seleção enfrentam momentos distintos. No PSG, Marquinhos e Beraldo largaram em vantagem após vitória sobre o Liverpool. Já o Real Madrid, de Vini Jr e Éder Militão, e o Barcelona, de Raphinha, precisam reverter derrotas nos jogos de ida para manterem seus atletas no palco de maior visibilidade antes da Copa.

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Vini Jr em Real Madrid x Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)

Vini Jr lidera a artilharia histórica entre os brasileiros que seguem na disputa, com 34 gols, seguido por Gabriel Jesus e Raphinha, que soma 19 bolas na rede. O desempenho individual nestes confrontos de volta é visto como o teste final para os jogadores que ainda não estão totalmente confirmados na lista de Ancelotti.

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