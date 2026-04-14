Atitude de Yamal com foto histórica de LeBron viraliza: 'Arriscou tudo'

Em suas redes sociais, Lamine Yamal, do Barcelona, mostrou-se muito fã de LeBron James, lenda do basquete, dizendo que o toma como inspiração. O camisa 10 do Barça ainda fez alusão à uma virada histórica do atleta, algo que ele mesmo vai ter que tentar com seu time, contra o Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Yamal provoca Simeone e faz pedido para volta da Champions: 'Faça um favor'

Veja o que os internautas estão dizendo:

Tradução: Esta será a primeira virada histórica de sua carreira

Tradução: Yamal acabou de assumir o maior risco de aura já visto, ele mudou sua foto de perfil para a da virada histórica de Lebron James em 2016

Tradução: LeBron fez isso depois da virada. Você está fazendo isso antes mesmo do apito inicial

Tradução: Você consegue, garoto

Lamine Yamal na Kings League Espanha (Foto: Divulgação/Kings League)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do mundo todo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Virada chegando?

Após perder de 2 a 0 no Camp Nou, pelas quartas de final da Champions League, o Barcelona de Lamine Yamal terá de reverter o placar no Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, um de seus maiores rivais.

continua após a publicidade

Essa não é a primeira vez na temporada que o Barcelona precisa buscar um resultado contra o Atleti. Na semifinal da Copa do Rei, a equipe de Simeone aplicou, em casa, um sonoro 4 a 0 no time catalão. No Camp Nou, os jogadores de Flick chegaram a fazer 3 gols, sem levar nenhum, mas não alcançaram o quarto e foram eliminados.

Apesar da diferença ser menor, o desafio é muito maior que antes. Na competição mais badalada da Europa, os culers vão ter que jogar fora de casa, fazendo ao menos dois gols para levar para a prorrogação e possivelmente para a semifinal como no ano passado, quando foram eliminados pela Inter de Milão, que perderia a final por 5 a 0 para o PSG, a maior goleada em finais da história da Champions League.