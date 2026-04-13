Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada), SBT (TV aberta) e HBO Max (streaming).➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
O Atlético de Madrid chega com vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0 no Camp Nou. Com isso, os Colchoneros podem até perder por um gol de diferença que ainda assim avançam às semifinais. A equipe de Diego Simeone vem de derrota para o Sevilla no Campeonato Espanhol, mas tem bom desempenho como mandante. O técnico deve promover mudanças: o zagueiro Dávid Hancko está lesionado, enquanto Pubill está suspenso. Jan Oblak é dúvida por problema muscular.
O Barcelona precisa vencer por três ou mais gols de diferença para se classificar sem depender da prorrogação. A equipe de Hansi Flick tenta se recuperar da derrota na ida e vem de vitória por 4 a 1 sobre o Espanyol no Espanhol, recuperando um pouco da confiança. No entanto, o técnico tem desfalques importantes: Pau Cubarsí está suspenso (expulso na ida), Raphinha segue lesionado, e Gerard Martín é dúvida. Ronald Araújo deve ocupar a vaga na defesa.
Tudo sobre Barcelona x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Atlético de Madrid
Quartas de final (jogo de ida) – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada), SBT (TV aberta) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Musso; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Griezmann e Lookman; Julián Alvarez.
🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo; Eric García e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Rashford; Lewandowski.
