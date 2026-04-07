Futebol Internacional

Com assistência brasileira, Arsenal vence jogo de ida das quartas da Champions League

Martinelli brilha no fim e garante vantagem inglesa no jogo de ida das quartas

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 07/04/2026
18:15
Kai Havertz comemora com seus companheiros de equipe após marcar um gol durante a partida de ida das quartas de final da Champions League entre Sporting CP e Arsenal (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Kai Havertz comemora com seus companheiros de equipe após marcar um gol durante a partida de ida das quartas de final da Champions League entre Sporting CP e Arsenal (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
O dedo de Mikel Arteta e a estrela de Gabriel Martinelli colocaram o Arsenal em vantagem nas quartas de final da Champions League. Após entrar na etapa final, o atacante brasileiro serviu a assistência para o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sporting, nesta terça-feira (7), no Estádio José Alvalade. Com Gabriel Magalhães como o único brasileiro entre os titulares, os Gunners seguraram a pressão em Lisboa e agora levam a vantagem do empate para o jogo de volta em Londres.

Como foi a partida entre Sporting e Arsenal?

O duelo no Estádio José Alvalade começou sob o domínio total dos donos da casa. Logo aos 5 minutos, os "Leões de Lisboa" quase abriram o placar: o zagueiro Diomandé encontrou deu um passe magistral para Maxi Araújo, que soltou uma bomba. O goleiro Raya ainda tocou na bola antes dela explodir no travessão. O lateral uruguaio seguiu sendo a principal arma lusa, assustando novamente em um chute forte após rebote de falta batida por Trincão.

O Arsenal, acuado no início, resolveu responder na mesma moeda. Em cobrança de escanteio, Madueke quase marcou um gol olímpico ao carimbar o travessão. No rebote, o capitão Odegaard desperdiçou a chance de abrir o marcador. Antes do intervalo, uma notícia ruim para os portugueses: o atacante Luis Javier Suárez foi amarelado por reclamação e está fora do jogo de volta, no dia 15.

Na volta do intervalo, o equilíbrio prevaleceu. Aos 17 minutos, o Arsenal chegou a balançar as redes com Zubimendi, após jogada de Gyökeres e Ben White, mas o lance foi anulado por um impedimento claro do atacante sueco.

Kai Havertz comemora após marcar um gol durante a partida de ida das quartas de final da Champions League entre Sporting CP e Arsenal (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Nos 10 minutos finais, o Sporting partiu para o "abafa". Luis Suárez fez jogada individual espetacular e cruzou para Catamo, que cabeceou com destino certo, mas viu Raya operar um milagre para manter o zero no placar.

Quando o empate parecia definido, o brilho individual decidiu a partida nos acréscimos. Gabriel Martinelli, que entrou na segunda etapa para dar fôlego ao ataque, descolou um passe espetacular para Kai Havertz. O alemão dominou com categoria e finalizou com frieza, garantindo a vitória magra e valiosa para o time londrino fora de casa.

