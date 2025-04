O Barcelona está muito perto de disputar mais uma semifinal de Champions League em sua história. O time catalão entra em campo hoje, às 16h, para enfrentar o Borussia Dortmund em jogo válido pela volta das quartas de final da Champions. No jogo de ida, na Espanha, uma goleada por 4 a 0 sobre o time alemão, com direito a gol e duas assistências do brasileiro Raphinha.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo de volta acontece no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE). Mesmo com um foguetório dos torcedores alemães em frente ao hotel no qual está hospedada a delegação do Barcelona, o time espanhol só perde a classificação para as semifinais de forma direta em caso de derrota por cinco gols de diferença. Se perder por quatro gols, o confronto vai para a prorrogação.

A última vez que o Barcelona chegou na semifinal da competição foi na temporada 2018-2019, quando Lionel Messi ainda estava na equipe. Na ocasião, o clube enfrentou o Liverpool. No jogo de ida, o Barcelona venceu por 3 a 0 na Espanha. Na volta, sofreu um dos seus maiores traumas recentes na competição europeia: a remontada do Liverpool. O time espanhol podia perder por até dois gols de diferença para avançar à final, mas perdeu por 4 a 0 em Anfield e foi eliminado de forma direta.

O Barcelona nesta Champions

Raphinha comemora com companheiros gol marcado pelo Barcelona sobre o Dortmund, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

O Barcelona foi o segundo melhor time na fase de liga da Champions League na atual temporada, com 19 pontos em oito jogos. Nas oitavas de final, passou do Benfica, de Portugal, vencendo os dois jogos.

Os principais nomes do Barcelona nesta edição de Champions fazem parte do trio de ataque, com destaque para Raphinha. O brasileiro já tem 12 gols e sete assistências, sendo o maior artilheiro e maior assistente da competição até aqui. No último jogo, ele igualou o recorde de Messi em participações em gols em uma única edição de Champions. Além dele, Lewandowski tem 11 gols e Lamine Yamal tem quatro gols e quatro assistências.