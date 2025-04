Raphinha se aproxima de recorde de Messi no Barcelona na Champions

Autor do primeiro gol do Barcelona na vitória por 4 a 0 sobre o Dortmund, Raphinha se aproxima de recorde do Messi. O brasileiro persegue a marca de maior artilheiro do Barcelona em uma única edição de Champions League.

Atualmente, Raphinha soma 12 gols na competição, enquanto Messi balançou as redes 14 vezes na edição 2011/2012. Neste momento, o brasileiro igualou as marcas do argentino em 2012/2013 e 2018/2019.

No entanto, Raphinha está longe da marca de Cristiano Ronaldo, que é o maior artilheiro em uma única edição de Champions League. Em 2013/2014, o português marcou 17 gols na temporada em que o Real Madrid conquistou seu 10º título da competição.

O camisa 11 do Barcelona pode se tornar o primeiro brasileiro artilheiro da Champions League desde Neymar, em 2014/2015, onde o clube catalão conquistou seu último título do torneio. Além do atleta do Santos, Kaká, Jardel, Rivaldo, Romário e José Altafini conquistaram tal feito.

Raphinha iguala Messi em participações em gol na Champions

Em sua melhor temporada individual na Champions League, Messi marcou 14 gols e contribuiu com cinco assistências. Neste momento, Raphinha balançou as redes 12 vezes e soma sete assistências, o que faz com que ambos tenham 19 participações em gols em uma única edição do torneio.

O Barcelona possui ao menos mais uma partida a ser feita na competição, mas ainda pode realizar quatro jogos caso chegue à final da Liga dos Campeões. Com isso, Raphinha teria mais oportunidades para se isolar e buscar seu espaço na história do clube catalão.

Caso avance de fase, o Barcelona de Raphinha encara o vencedor de Inter de Milão e Bayern de Munique. No jogo de ida, o clube italiano conquistou um triunfo por 2 a 1 atuando na Alemanha.