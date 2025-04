É dia de decisão na Champions League! Depois de goleada por 4 a 0 na Catalunha, Barcelona e Borussia Dortmund voltam a se enfrentar nesta terça-feira (15) para definir quem avança para a semifinal da competição. Mesmo jogando em casa, os aurinegros terão de fazer história para se manterem vivos no torneio.

O Borussia terá de se inspirar no seu adversário das quartas para se classificar. A goleada sofrida na ida foi a 160ª vez que um time perdeu um primeiro jogo no mata-mata da Champions por quatro gols ou mais. Em todas as 159 anteriores, apenas um conseguiu reverter o placar para se classificar. Trata-se do Barcelona, nas oitavas de final da Champions de 2016/17, com a icônica remontada de 6 a 1 contra o PSG.

Além de alcançar a improvável marca, o Borussia Dortmund terá que, também, quebrar um tabu pessoal, já que nunca venceu o Barcelona na história. Em seis confrontos, perdeu quatro e empatou dois. Duas derrotas aconteceram na atual edição, sendo uma na fase de liga e a outra na última semana, pelas quartas.

Raphinha celebra gol marcado pelo Barcelona sobre o Dortmund, na Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

A maior dificuldade do Borussia Dortmund não será apenas em marcar gols, mas também conter o ataque fulminante do Barcelona, que conta com Raphinha e Lewandowski, dupla de artilheiros da Champions League. São 12 e 11 gols, respectivamente, para a dupla.

Raphinha e Lewa colocam o Barcelona no topo, disparado, como o time com mais gols na atual edição da Champions, com 36. O Bayern de Munique, que também está nas quartas de final, figura a segunda colocação, com 29 tentos, um a mais que Real Madrid e Borussia Dortmund.

Supercomputador aponta nova vitória do Barcelona contra o Borussia Dortmund

Vivo em três disputas de título na temporada, o Barcelona é amplo favorito não só para se classificar às semis da Champions, como também adicionar mais uma vitória em seu histórico frente ao Borussia Dortmund. Pelo menos é o que aponta o supercomputador do "Opta".

De acordo com a base de dados, o Barcelona tem 49,7% de chances de vencer a partida. Já o Dortmund aparece com apenas 26,5% de chances. A probabilidade da partida terminar empatada é de 23,8%. Além do confronto, os Culés também são apontados como favoritos ao título da Champions, com 28,2%.