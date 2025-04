Premiação da Champions League: quanto vale vaga na semifinal?

Nesta terça-feira (15), a Champions League conhecerá seus primeiros semifinalistas. Além do prestígio de seguir na briga pelo título mais importante do futebol europeu, os clubes que avançarem vão garantir uma premiação robusta: €15 milhões (R$ 99 milhões) apenas pela classificação à próxima fase.



💰 Quanto vale cada fase da Champions?

A UEFA estruturou uma tabela de prêmios baseada no desempenho das equipes ao longo da competição. Desde a fase de grupos, cada vitória, empate e avanço de fase é recompensado com cifras milionárias. Confira os valores da temporada 2024/25:

Participação na fase de grupos : €18,62 milhões

: €18,62 milhões Vitória na fase de grupos : €2,1 milhões

: €2,1 milhões Empate na fase de grupos : €700 mil

: €700 mil Classificação para as oitavas de final : €11 milhões

: €11 milhões Classificação para as quartas de final : €12,5 milhões

: €12,5 milhões Classificação para as semifinais : €15 milhões (R$ 99 milhões)

: Vice-campeão : €18,5 milhões

: €18,5 milhões Campeão: €25 milhões

🤑 Prêmio acumulado pode ultrapassar €100 milhões

Somando todos os valores possíveis desde o início da fase de grupos até o título, um clube campeão invicto pode faturar mais de €100 milhões (R$ 660 milhões) apenas em premiações da UEFA — sem contar a receita com bilheteria, direitos de TV e marketing.

⚽ Quartas de final da Champions League

Com confrontos decisivos como PSG x Aston Villa e Barcelona x Borussia Dortmund, a expectativa é alta dentro e fora de campo. Os franceses e os catalães abriram vantagem confortável nos jogos de ida, enquanto Inter de Milão e Arsenal também estão em boa posição para confirmar a vaga.

Resultados dos jogos de ida:

PSG 3 x 1 Aston Villa

Barcelona 4 x 0 Borussia Dortmund

Bayern 1 x 2 Inter de Milão

Arsenal 3 x 0 Real Madrid

