Ancelotti manda recado ao elenco do Real Madrid e despreza magia na Champions: ‘Não existe’

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti mandou um recado de otimismo aos seus jogadores antes do jogo contra o Arsenal, pela Champions League. Após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final, o comandante pediu que os atletas entrem em campo com muita vontade.

- O que queremos fazer é tentar mudar nossas cabeças e fazer uma partida séria. Com cabeça, coração e colhão, como diz Alcaraz. O Real Madrid tem todos os recursos para virar essa eliminatória. Temos qualidade, compromisso, experiência de muitos jogadores e os torcedores. Mais que espetacular, queremos jogar um futebol eficaz.

Ancelotti também comentou sobre a estratégia do Real Madrid para superar o Arsenal na Champions League. O treinador também abriu o jogo sobre os recados passados ao elenco nos dias de treinamentos para o confrontos mais importante da temporada.

- Quero que os jogadores tenham clareza da estratégia da partida. Experimentamos coisas nos treinamentos e quero que os atletas entrem em campo com as ideias claras. Com clareza, o jogador é capaz de tirar o melhor do rendimento pessoal. Vamos tentar fazer uma partida intensa, pressionar e ter mais controle. Nada de magia, isso não existe. A única certeza é que daremos o nosso melhor.

Após a derrota sofrida na ida, Ancelotti reconheceu a superioridade do Arsenal sobre o Real Madrid, em Londres. Após o duro golpe, o clube espanhol venceu o Alavés na La Liga e entra em campo em busca de uma nova virada épica no Santiago Bernabéu.

Ancelotti comenta expulsão de Mbappé em Alavés x Real Madrid

Expulso no último jogo do Campeonato Espanhol, Mbappé está à disposição de Ancelotti para Real Madrid x Arsenal. No entanto, o comandante comentou sobre o cartão vermelho recebido pelo francês no duelo contra o Alavés.

- Está doído e decepcionado. Precisamos dele, pois não podemos só nos defender, mas marcar gols. E mais do que nunca, a gente precisa dos gols dele amanhã.

No jogo de volta, Ancelotti não conta com Camavinga, que foi expulso no jogo de ida entre Real Madrid e Arsenal. O comandante ainda segue sem Militão, Mendy e Ceballos, que se recuperam de lesões na temporada.