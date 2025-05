PSG vai à justiça e pede 600 milhões a Mbappé e anulação de punição

Mais um capítulo na novela judicial entre PSG e Mbappé. Nesta segunda-feira (12), durante uma audiência com o juiz de execução de penas sobre a disputa com Kylian Mbappé, os advogados do Paris Saint-Germain pediram à justiça o cancelamento da punição sofrida em abril, que foi a apreensão em sua conta em um valor astronômico. Além disso, eles estão cobrando do jogador a quantia de 98 milhões de euros (cerca de 618 milhões de reais na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O argumento utilizados pelos advogados do PSG durante a audiência desta segunda-feira perante o juiz de execução de penas foi que Kylian Mbappé “não apresentou provas suficientes da existência aparente de uma dívida e não conseguiu demonstrar qualquer risco para o recebimento” da quantia. Ainda foi dito que o jogador, portanto, deve dinheiro ao clube.

continua após a publicidade

— Kylian Mbappé deve dinheiro ao PSG por manobras dilatórias que causaram prejuízo ao clube — afirmou Renaud Semerdjian, advogado do clube.

O PSG entrou com um processo na Justiça para tentar cancelar a decisão da Liga de Futebol Profissional que mandava o clube pagar 55 milhões de euros ao Mbappé. Esse processo será analisado no dia 26 de maio.

Entenda a disputa judicial entre PSG e Mbappé

Em abril, o PSG sofreu um bloqueio em sua conta bancária por conta de um processo judicial aberto por Kylian Mbappé. O atacante do Real Madrid cobra 55,4 milhões de euros (R$ 370,5 milhões) em relação a bônus por assinatura de contrato, salários referentes a março, abril e maio de 2024 e um bônus de ética pelo mesmo período.

continua após a publicidade

Advogada de Mbappé, Delphine Verheyden concedeu uma entrevista coletiva para explicar o andamento do caso, nesta quinta-feira (10). A profissional explicou que após uma longa espera sem solução, a equipe do jogador optou por ir ao ataque.

Advogada de Mbappé defende jogador em caso contra o PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

— Esperamos um ano em busca de uma solução pacífica para que o jogador seja reembolsado pelo salário que o pertence, como todo trabalhador. Nós e o jogador escolhemos manter a discrição sobre o tema, mas é preciso reconhecer que Kylian não recebeu os 55 milhões que lhe são devidos. Tomamos a decisão de passar ao ataque. Mbappé adora o PSG, mas não encontramos outra solução até aqui. Todos sabem que é duro perder um jogador, mas deve-se respeitar o contrato por parte do empregador.