Para quem pensava que não haveria vida em Paris sem Kylian Mbappé, o PSG provou que não poderia estar melhor. Após a qualificação sobre o Arsenal, na semifinal da Champions League, Gianluigi Donnarumma comentou a evolução da equipe nesta temporada, sem a presença da estrela francesa.

Destaque da classificação, o goleiro revelou que teve uma mudança de mentalidade a partir do início da nova fase do PSG, devido à mudança de perfil do elenco. Para o italiano, a união do grupo foi o ponto mais importante da virada de chave.

— A nossa mentalidade mudou, agora somos uma equipe melhor. Sentimos a falta do Kylian Mbappé, ele é um dos melhores jogadores do mundo e um grande amigo, mas o grupo no PSG ficou muito unido. Nos sentimos muito bem juntos. Vencemos a Eurocopa com a Itália desta forma, e isso é importante para todas as equipes — disse o goleiro do PSG.

Donnarumma foi crucial para a classificação. Nos 45 minutos iniciais, Martinelli e Ødegaard finalizaram para milagres do goleiro, que garantiu a igualdade no marcador. Na segunda etapa, o Arsenal voltou sem a mesma intensidade, mas criou a primeira grande oportunidade com Saka sendo acionado na quina da área e batendo colocado para mais uma grande defesa do italiano.

Na temporada 2024/25, o PSG busca a tríplice coroa: privilégio esportivo que se refere à obtenção de três títulos importantes: campeonato nacional, copa local e Champions League. A dominância francesa já não era novidade para a equipe, mas o título continental seria uma conquista inédita para a entidade. Por coincidência (ou não), a possibilidade de fazer história acontece logo na primeira experiência sem Mbappé e outras figuras do projeto estrelado, como Neymar, Messi, Ibrahimovic, entre outros.

