PSG tem conta bloqueada em embate com Mbappé e corre risco de ser banido da Champions

Por conta de um processo judicial aberto por Kylian Mbappé, o PSG sofreu um bloqueio em sua conta bancária. O atacante do Real Madrid cobra 55,4 milhões de euros (R$ 370,5 milhões) em relação a bônus por assinatura de contrato, salários referentes a março, abril e maio de 2024 e um bônus de ética pelo mesmo período.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Advogada de Mbappé, Delphine Verheyden concedeu uma entrevista coletiva para explicar o andamento do caso, nesta quinta-feira (10). A profissional explicou que após uma longa espera sem solução, a equipe do jogador optou por ir ao ataque.

continua após a publicidade

- Esperamos um ano em busca de uma solução pacífica para que o jogador seja reembolsado pelo salário que o pertence, como todo trabalhador. Nós e o jogador escolhemos manter a discrição sobre o tema, mas é preciso reconhecer que Kylian não recebeu os 55 milhões que lhe são devidos. Tomamos a decisão de passar ao ataque. Mbappé adora o PSG, mas não encontramos outra solução até aqui. Todos sabem que é duro perder um jogador, mas deve-se respeitar o contrato por parte do empregador.

Neste momento, Mbappé ainda não fez uso do Tribunal de Trabalho da França, uma vez que tenta resolver a questão através da justiça desportiva. No dia 8 de abril de 2025, a equipe que defende o jogador apelou para a Ministra do Esporte para que tome medidas contra a Comissão Superior da Federação Francesa de Futebol (FFF), que decidiu pela improcedência do pedido do atleta.

continua após a publicidade

Os advogados também apelaram para que a FFF envolva a Uefa no cumprimento de suas obrigações, o que poderia implicar na não participação do PSG na próxima edição da Champions League devido a falta de pagamentos.

- O caso de Mbappé não é complicado. Chegou ao PSG no verão de 2017. Assinou um contrato de trabalho que foi ampliado na primavera de 2022 por duas temporadas com opção (de extensão). No caminho, houve mudanças, discussões, pressões... Mas voltemos. Dois contratos foram assinados. Foram cumpridos? Sim. Até o final? Sim. Foram pagos? Não. O que falta? 55 milhões de euros. O ameaçaram, o deixaram sem jogar pela carta que enviou, que era só uma formalização, pois o clube já sabia que não seguiria.

Equipe de Mbappé explica embargo ao PSG

Um dos advogados de Mbappé, Thomas Clay explicou o processo de embargo das contas do PSG, que aconteceu na manhã de quinta-feira. Além disso, o profissional não poupou o clube francês de críticas por não respeitar o direito do jogador.

- O clube não respeita nada. Nem o contrato de trabalho, nem a lei, nem as sentenças dos tribunais franceses. Solicitamos ontem ao juiz de execução do tribunal judicial de Paris uma autorização para embargar as contas bancárias do PSG. Nesta manhã, conseguimos embargar de forma cautelar 55 milhões de euros das contas bancárias do PSG.

Em meio ao processo judicial, Mbappé e PSG também seguem disputando suas competições. Enquanto o clube francês conquistou a Ligue 1 e venceu o Aston Villa no jogo de ida das quartas de final da Champions League, o atacante vem de uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal com o Real Madrid na Liga dos Campeões.