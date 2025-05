De olho na Champions, PSG goleia o Reims e é campeão da Copa da França

Neste sábado (24), o PSG venceu o Reims com tranquilidade por 3 a 0 e se sagrou campeão da Copa da França pela 16ª vez na história. Com gols de Barcola (2x) e Hakimi, o jogo foi um ataque contra defesa para o time comandado por Luis Enrique, que lançou os reservas a partir do segundo tempo para poupar os principais jogadores visando a grande final da Champions League, que acontece no próximo sábado (31). Campeão da Copa da França e da Ligue 1, o PSG vai agora atrás da tríplice coroa inédita para o clube, uma vez que nunca conquistou o continente.

Como foi o jogo entre PSG e Reims?

Sem dificuldades, o PSG comandou as ações da partida desde o início do jogo. Aos 7', Hakimi invadiu a grande área, driblou a marcação e rolou para Dembélé, que finalizou com perigo, e a defesa do Reims salvou o que seria o primeiro gol dos parisienses. Aos 16', Doué fez jogada sensacional e achou Barcola em profundidade, que ficou na cara do gol. O francês não desperdiçou e abriu o placar para o PSG. No lance seguinte, a conexão se repetiu. Desta vez, Marquinhos achou lindo passe para Doué, que só teve o trabalho de encontrar Barcola dentro da área já sem goleiro para ampliar o marcador.

A equipe do Reims não via a cor da bola. Aos 30' e aos 40', Dembélé quase ampliou com chutes perigosos ao gol de Diouf. Na sequência, Barcola cruzou para dentro da área e Hakimi complementou para iniciar a goleada. Três a zero ainda no primeiro tempo.

Barcola e Dembélé comemoram gol do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)

O segundo tempo voltou da forma que terminou o primeiro: ataque contra defesa. Nos primeiros 15 minutos da segunda etapa, o PSG administrou o resultado e trocou passes no campo de ataque. Aos 18', os parisienses chegaram com perigo. Dembélé recebeu dentro da área e finalizou, mas o goleiro defendeu e abola acertou a trave. A essa altura, Luis Enrique já havia lançado os reservas a campo visando o próximo compromisso e só administrava o placar.

O que vem por aí?

Campeão da Copa da França e da Ligue 1, o PSG vai atrás da tríplice coroa no próximo sábado (31), às 16h (de Brasília), quando enfrenta a Inter de Milão pela grande final da Champions League - seria o primeiro título da competição de sua história. Já o Reims encara o Metz em casa pelo jogo de volta do play-off de rebaixamento da Ligue 1 na quinta-feira (29), às 15h30 (de Brasília). O jogo de ida foi 1 a 1, e o time pode ser rebaixado para a segunda divisão se não vencer.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 3x0 Reims

Final - Copa da França

📆 Data e horário: Sábado, 24 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stade de France, em Paris (PSG)

🥅 Gols: Barcola 2x (PSG - 16' 1ºT e 18' 1ºT); Hakimi (PSG - 43' 1ºT)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho (Lucas Beraldo), Nuno Mendes (Lucas Hernández), João Neves (Mayulu), Vitinha (Zaire-Emery), Fabián Ruiz, D. Doué (Gonçalo Ramos), Ousmane Dembélé, Barcola.

🔴🔴 REIMS (Técnico: Samba Diawara)

Y. Diouf, Sergio Akieme, M. Gbane, C. Kipre, J. Okumu (Gabriel Moscardo), H. Sekine, K. Nakamura (Diakhon), A. Koné (John Patrick), V. Atangana Edoa, J. Ito (Tia), J. Siebatcheu (Diakité).

