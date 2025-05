A final da Champions League 2024/25 promete fortes emoções no jogo entre PSG e Inter de Milão, em Munique, no próximo sábado (31), às 16h (horário de Brasília). As duas equipes fazem uma final inédita do torneio europeu, e a Betfair, colocou Ronaldo Nazário, embaixador da casa de apostas, para comentar o que ele espera da decisão em Munique.

Os italianos garantiram vaga na final após baterem o Barcelona em dois jogos válidos pela semifinal, garantindo presença em sua sétima final, levando três títulos. Já o PSG venceu duas vezes o Arsenal e disputa sua segunda decisão na história da Champions League.

Ronaldo revelou em entrevista exclusiva à Betfair quem é o seu favorito na final de jogo único.

- É uma final especial. São clubes com muita história, determinados a levar o título. A Inter na busca de reviver o gosto de ser campeão continental, depois de bater na trave dois anos atrás. Posso imaginar o ímpeto da equipe e da torcida. Já o PSG vem numa crescente, com um grupo bem montado pelo Luis Enrique e está, há anos, chegando perto do título - os investimentos são fortíssimos. Acredito numa final apertada e meu palpite é Inter campeã. Falo como torcedor. Vivi grandes momentos no clube e não dá pra negar que o coração bate mais forte - afirmou Ronaldo, à Betfair.

De acordo com a análise da Betfair, a equipe favorita ao título é o PSG, com 59% (odd de 1.58) de probabilidade de vencer a Champions League. A Inter possui 41% (odd de 2.25) de probabilidade implícita.

Ex-jogador da Inter de Milão entre 1999 e 2002, Ronaldo comenta sobre como o time italiano chega na final do torneio.

- A Inter tem jogado um futebol muito sólido. É um time consistente, com muito equilíbrio entre os setores do campo, a Inter demonstra força nos momentos decisivos como aconteceu contra o Barcelona, eliminando o favorito ao título. É um time com vários esquemas de jogo e sabem aproveitar as oportunidades quando têm bolas decisivas. Barella é o grande maestro do time, Thuram e o Lautaro, que são craques, com certeza podem ser decisivos nesta final - disse Ronaldo ao avaliar a Inter.

Falando do PSG, Ronaldo avalia o talento individual dos jogadores do clube francês.

- O PSG tem um elenco de altíssimo nível, jogadores que podem decidir em uma jogada. Gosto muito da presença física de João Neves. Está em toda a parte do campo. O Dembele está numa temporada num nível muito forte, marcando muitos gols. Com certeza não vão deixar barato e vão buscar esse título - afirmou Ronaldo.

Em entrevista, Ronaldo Nazário elogiou o nível da equipe do PSG, que enfrenta a Inter de Milão na final da Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)

A edição de 2024/25 da UEFA Champions League promete ser emocionante na opinião do pentacampeão. Além do favoritismo da Inter de Milão, Ronaldo apostou num placar final da partida.

- Vai ser um jogo bonito de se ver, cheio de emoções para o torcedor e apreciador de um bom futebol. Com certeza as duas equipes mereceram estar na final. Mas como disse, minha torcida vai para a Inter, eles eliminaram o Barcelona, que era o maior favorito neste ano. Seria lindo ver o clube levantar a taça mais uma vez. Meu placar escolhido é 2 a 1 para a Inter - finalizou Ronaldo.

Em entrevista, Ronaldo declarou sua torcida para a Inter de Milão na final da Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

No retrospecto geral entre os times, a vantagem do confronto é do PSG no histórico: três vitórias dos franceses, dois empates e uma vitória da Inter de Milão, justamente no último encontro entre os clubes, os italianos venceram por 2 a 1, em agosto de 2023, num amistoso de pré-temporada.

A Inter conquistou três vezes a ‘orelhuda’. Campeã em 1963/64, 1964/65 e 2009/10, ainda fez as finais nos anos de 66/67, 71/72, 22/23. Há menos tempo participando do torneio continental, o PSG esteve apenas em uma final, quando perdeu para o Bayern de Munique em 2019/20. A equipe francesa foi semifinalista em 94/95, 23/24, 20/21 e 23/24.

