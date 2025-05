Faltam oito dias para a final da Champions League de 2024/25. Buscando seu quarto título, a Inter de Milão irá enfrentar o PSG, que mira a conquista inédita. Com pouco mais de uma semana para a decisão, já foram definidos os uniformes que cada uma das equipes irá utilizar na decisão. Enquanto o Paris Saint-Germain vai a campo com seu modelo número um, a Inter jogará de amarelo.

Mesmo sem um anúncio oficial por parte da Uefa, imagens dos ensaios fotográficos para a final vazaram nas redes sociais. Ambos os times têm uniforme com azul escuro e, por isso, um deles teria de usar o modelo alternativo. Pesou a favor do PSG o fato de ser o "mandante" da partida.

O esperado é que a Uefa passe a divulgar de forma oficial os uniformes de PSG e Inter para a final da Champions ao longo da próxima semana. Isso porque a equipe italiana ainda tem um compromisso importante nesta sexta-feira (23), pela última rodada do Campeonato Italiano, o qual briga diretamente pelo título contra o Napoli.

Sorte ou azar para PSG e Inter com os uniformes da final da Champions? 🎰

Se é que serve de superstição para os torcedores da Inter de Milão, a equipe venceu um dos seus três títulos de Champions League com o uniforme alternativo. O episódio foi na temporada de 1964/65, contra o Benfica de Eusébio, quando entrou em campo de branco. As outras duas conquistas foram com o modelo principal em azul e preto.

O PSG, por sua vez, tem apenas um ponto contra. Na única ida à final da Champions League, em 2020, a equipe pôde utilizar seu modelo azul escuro. O Paris, porém, acabou derrotado pelo Bayern de Munique.

